کاهش میانگین بارشی در ایران/امسال شرایط نامطلوبتری پیش بینی می شود

او افزود: مصرف آب در بخش کشاورزی که پیشتر حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد متر مکعب بود، در سال گذشته به ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش یافته است.
نیازی با اشاره به اهمیت تأمین امنیت غذایی کشور گفت: بخش کشاورزی و تولیدکنندگان در خط مقدم این جبهه قرار دارند و نقش آنان در پایداری تولید و حفظ استقلال غذایی کشور حیاتی است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به دو پروژه مهم آبی در آذربایجانغربی اشاره کرد و گفت: یکی از این طرحها مرزی( شبکه غرب کشور) است که بیش از ۶۱ هزار هکتار اراضی را تحت پوشش قرار میدهد و دیگری پایاب دریاچه ارومیه است که با تأمین مالی از محل صندوق توسعه ملی و با دستور مقام معظم رهبری در حال اجراست.
او بر لزوم حرکت به سمت «حکمرانی مردممحور در حوزه آب» تأکید کرد و گفت: زمانی میتوانیم از مدیریت موفق آب سخن بگوییم که هر قطره آب به ارزش افزوده تبدیل شود و مردم نیز در حفاظت،بهرهبرداری و تصمیمگیری در این حوزه نقش فعال داشته باشند
معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی در پایان با تأکید بر جدی بودن تغییرات اقلیمی و کاهش محسوس بارشها در کشور گفت: گرم شدن زمین دیگر یک پیشبینی نیست، بلکه واقعیتی است که اکنون با آثار آن مواجه هستیم.
