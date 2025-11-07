درخواست اقامه نماز باران در اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، روز پنجشنبه، ۶ آبان ۲۰۲۵، پشتیوان پێنجوینی، کارشناس حوزه هواشناسی، اعلام کرد که تا ۱۵ همین ماه هیچ سامانه بارشی قابل‌توجهی برای مناطق اقلیم پیش‌بینی نشده است.

او با اشاره به افزایش سطح خطر خشکسالی و کمبود بارش، از مردم خواست فردا جمعه، ۷ نوامبر، در همه شهرها، شهرک‌ها و روستاهای اقلیم کردستان نماز باران اقامه کنند.

این درخواست در حالی مطرح می‌شود که حدود ۵۰ روز از فصل پاییز گذشته و تاکنون هیچ بارندگی گسترده‌ای در اقلیم کردستان و عراق رخ نداده و خطر کم‌بارشی و خشکسالی در حال افزایش است.