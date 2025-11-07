رنج کولبری در «زخم برف» 

به گزارش خبرنگار کردپرس، سربازی از دیار کویری یزد آن بزرگ ترین شهر خشتی جهان به کردستان می آید و پس از پایان خدمت اش در مسیر بازگشت به زادگاه خویش به مرور خاطراتش در طول دوران سربازی می پردازد. خاطراتی که در کتاب «زخم برف» از انتشارات دنیای اقتصاد به قلم «تیمور رحمانی» می نشیند و رنج ها و سختی های مردم کردستان را نشان می دهد.

نویسنده این کتاب، اقتصاددان نام آشنایی است که نشان می دهد در دنیای ادبیات و اقتصاد گاه مرزها به شکلی شگفت انگیز در هم می آمیزند و با قلم هایی که به رمان نویسی پرداخته اند یک هم افزایی را به وجود می آورند. این نویسندگان که با الگوهای پیچیده اقتصادی و تحلیل های اجتماعی سروکار دارند، دانش خود را در قالب داستان هایی جذاب و تأمل برانگیز می ریزند؛ داستان هایی که نه تنها سرگرم کننده اند بلکه لایه هایی از نقد اجتماعی، اخلاقی و اقتصادی را آشکار می کنند.

«زخم برف» هم نمونه ای از این آثار است که نویسنده با دید اقتصادی اش داستانی را روایت می کند از رنج مردمان کوه و کوهستان؛ کردستان. روایت همدلی جوان یزدی با جوانان کُرد به خصوص کولبران… مردمانی که در دل سختی ها استوار ایستاده اند. او درد و رنج این مردمان را با خود منتقل می کند تا تذکری باشد به اینکه درد مشکلات اقتصادی و اجتماعی قابل حبس نیست.

این کتاب توسط انتشارات دنیای اقتصاد چاپ شده و در دسترس علاقه مندان قرار گرفته است. /