دستگیری قاتل در کمتر از ۸ ساعت در مریوان

به گزارش کرد پرس، سرهنگ طیب محمدی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی اعلام گزارشی مبنی بر وقوع درگیری با سلاح سرد در محدوده سه راه حزب الله شهرستان مریوان که منجر به مجروحیت یکی از شهروندان شده بود، بلافاصله مأموران پلیس به محل اعزام و فرد مجروح نیز برای مداوا به مراکز درمانی منتقل شد که متأسفانه علیرغم تلاش چندساعته کادر درمان، فرد مجروح در بیمارستان جان خود را از دست داد.

وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت موضوع، شناسایی و دستگیری عامل قتل به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان مریوان افزود: در همین راستا، با حضور میدانی فرمانده انتظامی شهرستان در محل وقوع جرم، بهره گیری از شگردهای خاص پلیسی، برقراری ارتباط با خانواده و معتمدین محلی فرد متهم و اجرای اقدامات روانی و اقناعی، تلاش برای دستگیری وی به صورت مستمر ادامه یافت.

سرهنگ محمدی ادامه داد: در نهایت، پس از چند ساعت تلاش شبانه روزی، فرد قاتل که پس از ارتکاب جرم از صحنه متواری شده بود، تحت تأثیر اقدامات پلیسی و همکاری خانواده، در یکی از محلات شهر مریوان خود را به پلیس معرفی کرد.

وی با تأکید بر لزوم توجه خانواده ها به رفتار فرزندان جوان خود، یادآور شد: از والدین تقاضا می شود ضمن مراقبت بیشتر، از حمل و نگهداری سلاح سرد توسط فرزندان خود جلوگیری کنند تا از بروز حوادث ناگوار مشابه پیشگیری شود.