فاز دوم بیمارستان جدید مهاباد تا ٣٦ ماه آینده به بهره برداری می رسد

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری، در حاشیه بازدید از بیمارستان در دست ساخت مهاباد اظهار کرد: از محل اعتبارات توازن استانی که در اختیار نماینده شهرستان قرار دارد، بیشترین سهم به این پروژه اختصاص یافته است.

امیرعشایری ادامه داد: در صورت تخصیص صددرصدی اعتبارات از محل توازن، به همان میزان نیز از محل اعتبارات وزارت بهداشت برای تسریع در روند اجرای طرح جذب خواهد شد.

فرماندار ویژه مهاباد تصریح کرد: تاکنون برای اجرای فاز نخست این بیمارستان بیش از ۲ هزار میلیارد ریال هزینه شده و برآورد می‌شود برای تکمیل فاز دوم نیز ۱۸ هزار میلیارد ریال دیگر اعتبار نیاز باشد.