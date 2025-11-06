به گزارش خبرنگار کردپرس روز گذشته چند عضو انجمن مردم نهاد پاژین بانه هنگام خاموش کردن آتش سوزی جنگلهای منطقه کانی پشتی درگاشیخان و کانی بن مورد حمله چند نفر از تخریب کنندگان و سو استفاده طبیعت قرار گرفتند و ۲ نفر از اعضای انجمن پاژین زخمی شدند

روز گذشته براساس گزارش افراد محلی مبنی بر آتش سوزی جنگل های کانی پشتی درگاشیخان و کانی بن بخش آرمرده تیم های اطفای حریق انجمن پاژین راهی محل می شوند که با چند نفر از تخریب کنندگان جنگلهای مواجه می شوند.

اعضای انجمن پاژین تلاش می‌کند که قاچاقچیان را از قطع درختان منصرف کنند که به آنها حمله میکنند و یکی از اعضای انجمن را زخمی می‌کنند.

بعد از درگیر و زد خورد میان آنها قاچاقچیان با خودرو تکاپ به یکی از موتور سواران پاژین حمله میکنند و یکی دیگر از اعضای پاژین را زخمی می‌کنند و متواری می شوند.

پلیس در حال بررسی این حادثه است

فرماندار شهرستان بانه با تایید این خبر در گفت وگو با خبرنگار کردپرس گفت: با توجه به فیلم که در فضای مجازی منتشر شده پلاک خودرو مشخص شده است.

احمد محمدرضایی با اشاره به مصدومیت ۲ عضو انجمن محیط زیست پاژین افزود: پلیس در حال بررسی این حادثه است و جستجو برای پیدا کردن قاچاقچیان چوب آغاز شده است

هشدار درباره فعالیت قاچاقچیان چوب در روستای کانی برد؛ صدای اره‌ برقی تا کیلومترها شنیده می‌شود.

طبق گزارش‌های دریافتی، قاچاقچیان چوب در روستای کانی برد به‌طور علنی در حال فعالیت هستند و صدای دستگاه اره‌ برقی آن‌ها تا کیلومترها دورتر شنیده می‌شود، این وضعیت نگران‌کننده نه تنها به تخریب منابع طبیعی منجر می‌شود، بلکه تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و اکوسیستم منطقه به شمار می‌آید.

از ادارات متولی درخواست می‌شود که هرچه سریع‌تر به این موضوع رسیدگی کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از این تخلفات انجام دهند، حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است و نیازمند همکاری و نظارت مستمر نهادهای مربوطه است.