۱۵ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۳۷

۲۰ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار و نوظهور در مریوان دستگیر شدند

سرویس کردستان - فرمانده انتظامی شهرستان مریوان از دستگیری ۲۰ نفر از اراذل و اوباش سابقه دار و نوظهور در این شهرستان خبر داد.

به گزارش کرد پرس، سرهنگ طیب محمدی در تشریح جزئیات این خبر، گفت: در پی وقوع چند فقره نزاع و درگیری خیابانی و همچنین ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اخلال در نظم عمومی توسط تعدادی از اراذل و اوباش، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی مریوان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و با هماهنگی دادستان محترم شهرستان، در قالب اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، موفق به شناسایی و دستگیری ۲۰ نفر از این افراد شدند.

به گفته فرمانده انتظامی شهرستان مریوان، در این عملیات از متهمان ۴۲ قبضه سلاح سرد شامل قمه، چاقوی ضامن دار، شوکر و اسپری دفاعی کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمدی اظهار کرد: برای تعدادی از متهمان پرونده قضایی تشکیل و روانه زندان شدند و سایر افراد نیز پس از اخذ تعهد کتبی و ارائه تذکرات لازم، آزاد شدند.

وی ادامه داد: پلیس با قاطعیت با اراذل و اوباش و افراد سابقه داری که موجب ناامنی و مزاحمت برای شهروندان شوند برخورد خواهد کرد و حتی در صورت نداشتن شاکی خصوصی یا رضایت شاکی، این افراد از چنگال قانون در امان نخواهند بود.

