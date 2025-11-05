اردوغان: همه صداها حتی صدای مخالفان هم باید شنیده شود

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، در نشست فراکسیون حزب عدالت و توسعه (AKP) در مجلس ترکیه، از تداوم روند «ترکیه بدون ترور» سخن گفت و اظهار داشت که کشور با گامهای مطمئن در مسیر صلح، برادری و ثبات پیش میرود.
او با اشاره به تمدید سهساله مجوز حضور نیروهای نظامی ترکیه در عراق و سوریه گفت: «بهرغم مخالفت حزب مادر اپوزیسیون، این تصمیم با حمایت گستردهای در مجلس تصویب شد. ما چشمداشتی به خاک، حاکمیت یا منابع کشورهای دیگر نداریم. نیروهای مسلح ما در هر منطقهای که حضور دارند، ضامن صلح و امنیت بودهاند و همچنان از برادری و همزیستی دفاع خواهند کرد.»
اردوغان با اشاره به دیدار اخیر خود با رهبران دم پارتی از جمله پروین بولدان و مدحت سنجر، گفت این گفتوگوها سازنده بوده و دو طرف نگرانیهای مشابهی درباره صلح و ثبات کشور دارند. او افزود: «در مسیر ترکیه بدون تروریسم، به یک مرحله جدید رسیدهایم؛ مرحلهای که همه باید سهم خود را در آن ایفا کنند.»
به گفته اردوغان ، کمیسیون «همبستگی ملی، برادری و دموکراسی» از زمان آغاز فعالیت خود در ۵ آگوست، نشستهای متعددی برگزار کرده و نقش مهمی در شکلگیری بستر گفتوگو ایفا کرده است. وی گفت: «در چارچوب این کمیسیون، سخنان همه طرفها بدون استثناء باید شنیده شود. ما شنیدن دیدگاههای متفاوت حتی دیدگاه های مخالف را بسیار ارزشمند میدانیم. این گفتوگوها شکافها را کاهش داده و پایههای همبستگی را تقویت میکند.»
اردوغان همچنین تأکید کرد که دولت و متحدان آن تحت هیچ شرایطی تسلیم تحریکها نخواهند شد و مسیر صلح و وحدت ملی را ادامه خواهند داد. به گفته او، «ترکیه بدون تروریسم» نه فقط هدفی امنیتی، بلکه چشماندازی برای همزیستی همه شهروندان—کرد، ترک، عرب، علوی و سنی—در سایه عدالت و رفاه است.
او در پایان گفت: «این ترکیه، ترکیهای قوی، آزاد و شکوفا خواهد بود. با اراده ملت و همکاری همه نیروهای دموکراتیک، این آینده را خواهیم ساخت.»
