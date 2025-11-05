به گزارش کردپرس، جلسه کمیته راهبری پروژه طرح تحقیقاتی با موضوع «بررسی و ارزیابی پدیده فرونشست زمین به کمک تکنیک تداخلسنجی راداری در دشتهای شرق استان کرمانشاه» با حضور اعضای هیئتعلمی دانشگاه رازی و کارشناسان تخصصی شرکت برگزار شد.
در این نشست، دکتر سجاد قنبری، عضو هیئتعلمی گروه فیزیک دانشگاه رازی و مجری طرح، گزارشی جامع از روند اجرای پروژه، یافتههای علمی و نتایج اولیه ارائه کرد. پس از ارائه گزارش، اعضای کمیته به بررسی دقیق دادهها و تبادل نظر پیرامون تحلیلهای فنی و کاربردی پرداختند.
در ادامه، پیشنهادات تکمیلی و راهکارهای اجرایی برای بهبود دقت نتایج و تدوین گزارش نهایی مطرح شد. بر اساس جمعبندی کمیته، پیشرفت فیزیکی پروژه تاکنون به حدود ۸۰ درصد رسیده و مورد تأیید اعضای حاضر قرار گرفت.
گفتنی است این طرح از جمله پروژههای اولویتدار پژوهشی در سال ۱۴۰۲ بوده که پس از انجام مراحل قانونی و فراخوان از طریق سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع)، در سال ۱۴۰۳ به مرحله عقد قرارداد و اجرا رسیده است.
