باز «انار» سلسله جنبان شد

انار... میوه ای بهشتی، با دانه هایی سرخ تر از عشق و امید.

هر سال با رسیدنش، نسیمی از شادی در دل مردم می دمد و زندگی رنگ تازه ای می گیرد.

اما این جشن، تنها شکرگزاری یک میوه نیست؛

جشن پیوند انسان و طبیعت است،

رویدادی که می تواند هویت بومی و فرهنگی مردمان این سرزمین را به جهانیان نشان دهد.

در حلبچه سال هاست انارانه به نمادی از همدلی و رونق اقتصادی بدل شده،

اما این سو، در دل کوه های کرمانشاه، هنوز صدای انارهای اورامانات بی پاسخ مانده است.

ای کاش مسئولان قدر این فرصت ناب را بدانند،

که در دل هر دانه انار، دنیایی از امید و آینده نهفته است.

انار که می خندد، زندگی در هورامان دوباره آغاز می شود...