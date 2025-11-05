دستگیری سارق حرفه ای با ۲۵ فقره سرقت در سنندج

به گزارش کرد پرس، سردار یحیی الهی در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: در پی افزایش سرقت از ساختمان های در حال احداث و قطعات داخلی خودرو در سطح شهرستان سنندج، تیم های تخصصی پلیس تحقیقات گسترده ای را برای شناسایی عامل یا عوامل این سرقت ها آغاز کردند.

وی افزود: ماموران کلانتری ۱۹ سنندج با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق و بررسی آثار به جامانده از صحنه های جرم، موفق شدند هویت سارق را شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی، وی را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان کردستان اظهار کرد: متهم پس از انتقال به مقر انتظامی و در جریان بازجویی های اولیه، به ۲۵ فقره سرقت از ساختمان های نیمه کاره و محتویات داخل خودرو در مناطق مختلف سنندج اعتراف کرد و پس از تکمیل پرونده، سارق برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

سردار الهی با تأکید بر تداوم طرح های پیشگیرانه پلیس در مقابله با سرقت، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.