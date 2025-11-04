به گزارش کردپرس، در یک دستاورد بینظیر در تاریخ خوشنویسی عربی، علی زمان، هنرمند عراقی، پس از ۶ سال تلاش مستمر در شهر استانبول ترکیه، موفق شد بزرگترین نسخه خطی قرآن جهان را آماده کند. این اثر شامل تمام ۳۰ جزء قرآن کریم است و هر صفحه آن به طول ۴ متر و عرض ۱.۵ متر نوشته شده است.
به نوشته آناتولی، علی زمان، متولد سال ۱۹۷۱ در شهر رانیه استان سلیمانیه در شمال عراق، پیش از تمرکز بر خوشنویسی، در زمینه ساخت طلا فعالیت میکرد و از سال ۲۰۱۳ به طور تماموقت به هنر خوشنویسی عربی پرداخت. پس از مهاجرت به ترکیه در سال ۲۰۱۷، او پروژه بلندپروازانه نوشتن مصحف دستنویس را آغاز کرد و در طول شش سال از ابزار سنتی استفاده کرد تا اثری بیسابقه خلق کند.
زمان در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی گفت: این کار حس شادی و رضایت خاصی به انسان میدهد، زیرا انجام آن از عهده تعداد کمی برمیآید. این دستاورد برای من منبع افتخار بزرگی است.
این هنرمند عراقی از خوشنویسان برجسته معاصر محسوب میشود و جوایز متعددی از مسابقات بینالمللی در سوریه (۲۰۰۷)، مالزی (۲۰۱۴)، عراق (۲۰۱۵) و ترکیه (۲۰۱۹) در زمینه خطوط ثلث و نسخ کسب کرده است.
ریکار، پسر علی زمان، نیز درباره این پروژه گفت: پدرم تنها شش سال بر روی این پروژه کار کرد تا با موفقیت تکمیل شود. وقتی واکنشها و تحسینها را دیدیم، احساس افتخار زیادی کردیم، زیرا این اثر در تاریخ ماندگار خواهد شد.
او درباره دلیل انتخاب استانبول توسط پدرش افزود: استانبول یک مرکز برجسته برای هنر خوشنویسی عربی در جهان اسلام است و عراق محیط یا تقدیر کافی برای چنین اثر هنری منحصربهفردی را فراهم نمیکرد.
