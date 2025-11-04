به گزارش کردپرس،حسین آیکول روزنامهنگار کهنه کار که چهره ای شناختهشده در حوزه اخبار کُردی دارد، پیشتر در ۱۴ اکتبر در خانه خود در آنکارا دچار خونریزی مغزی شده بود. او پس از انتقال به بیمارستان آموزش و پژوهش سینجان تحت درمان قرار گرفت. او پس از نخستین عمل جراحی مجدداً دچار خونریزی مغزی شد و برای بار دوم تحت عمل جراحی قرار گرفت.
اما پس از جراحیها، عفونتی در ریههای آیکول شکل گرفت که تاکنون کنترل نشده است. بر اساس گزارشها، به دلیل ناتوانی در مهار این عفونت، دستگاه تنفس مصنوعی که به او متصل است نمیتواند برداشته شود و در نتیجه امکان بیدار کردن او نیز وجود ندارد.
آیکول که از چهرههای باسابقه مطبوعات ترکیه و از نمادهای روزنامهنگاری منتقد کُردی به شمار میرود و به همین دلیل سابقه سال ها زندان در ترکیه را دارد، حالا پس از بیست روز همچنان در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سینجان تحت درمان قرار دارد و وضعیت جسمی او بحرانی گزارش میشود.
