فرماندار مهاباد: ١٣ آبان نماد همبستگی ملی است

به گزارش کردپرس، محمدصادق امیرعشایری روز سهشنبه در آیین گرامیداشت روز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در مهاباد اظهار کرد: ۱۳ آبان یادآور فداکاری دانشآموزان و ملت ایران است که با هوشیاری و ایستادگی خود، استقلال و عزت کشور را حفظ کردند.
وی افزود: دشمنی آمریکا طی هفت دهه گذشته ادامه داشته و امروز نیز استقلال کشور، استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای و قدرت دفاعی ملت ایران را برنمیتابد.
فرماندار ویژه مهاباد با اشاره به وقایع مهم تاریخی ۱۳ آبان در سالهای ابتدایی انقلاب و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گفت: این روز به نماد استقامت سه نسل کشور تبدیل شده است.
امیرعشایری همچنین به نقش رهبر کبیر انقلاب در عدم پذیرش قانون کاپیتولاسیون اشاره کرد و افزود: این مقاومت باعث شد غیرت و شرف ملت ایران همچنان پایدار بماند.
فرماندار مهاباد در پایان با قدردانی از حضور پرشور مردم در این مراسم خاطرنشان کرد: حضور باشکوه مردم علاوه بر گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، یک پیمان دیگر با مقام معظم رهبری در دفاع از خاک و انقلاب اسلامی است.
نظر شما