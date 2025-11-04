مراسم 13 آبان در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش کردپرس؛ از ساعت اولیه امروز، اقشار مختلف مردم انقلابی و ولایت‌مدار کرمانشاه در محل برگزاری مراسم باشکوه راهپیمایی ۱۳ آبان حضور یافتند.

در این مراسم دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، روحانیون، خانواده‌های معظم شهدا، کارگران، بازاریان و ... در حالیکه پرچم‌های مقدس ایران را بر دوش داشتند با شعارهای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «نه به استکبار» از دشمنان اسلام و ایران اعلام انزجار کردند.

در طول مسیر راهپیمایی، خیابان‌ها مملو از جمعیت بود و طنین شعارهای مردم فضا را پر کرده بود.

در ادامه، حجت‌الاسلام والمسلمین حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به اهمیت تاریخی روز ۱۳ آبان گفت: ۱۳ آبان یادآور سه رخداد سرنوشت‌ساز است؛ تبعید حضرت امام خمینی(ره)، شهادت دانش‌آموزان انقلابی در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان پیرو خط امام. این روز در واقع نماد بیداری، مقاومت و استقلال ملت ایران است.

وی افزود: حرکت شجاعانه دانش‌آموزان و دانشجویان در برابر استکبار جهانی، مسیر افتخار ملت ایران را گشود و استقلال این سرزمین را تثبیت کرد. امروز نیز ملت ایران با الهام از همان روحیه، در برابر ظلم و تجاوز دشمنان ایستاده است.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به استمرار دشمنی‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ملت ایران هرگز از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد. همان‌گونه که در دفاع مقدس، در فتنه‌ها و در تحریم‌ها سرافراز بیرون آمدیم، امروز نیز با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب، راه عزت و استقلال را ادامه خواهیم داد.