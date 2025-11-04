شعار مرگ بر آمریکا بیانیه آزادی است

به گزارش خبرنگار کردپرس ماموستا جمال کریمی روز سه شنبه در مراسم راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان بانه با اشاره به حضور گستره و پرشور مردم بانه در این راهیپمایی اظهار داشت: حضور پرشور مردم برای دشمنان اثبات می کند که ملت ما به دنبال جنگ نیست و آسایش و آرامش را می خواهد و قدردانی آرامشی هستند که با زحمات شبانه روزی خادمین امنیت تامین می شود.

وی با بیان اینکه دشمن برنامه ای جدید برای حکومت بر ملت ها دارد، ادامه داد: علارغم تغییر شرایط در جهان اما دشمنان همان دشمنان غاصب و خونخوار هستند آمریکا و اسرائیل در جلو چشم جهانیان منفور هستند و می خواهند بر تمام ملت های آزاد جهان سلطه پیدا کنند و حاکم دنیا شود اما جهانیان هوشیار و آگاه هستند.

ماموستا کریمی خاطر نشان کرد: ملت ایران با درایت رهبری ملتی آگاه، هوشیار و دشمن شناس است و هیچگاه فریب دشمنان را نمی خورد و باید بدانیم که رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار حق آزادی برای هیچ ملتی را نمی خواهند.

وی یاد آور شد: روز ۱۳ آبان روز مسئولیت تک تک ما در ایران اسلامی است و نسل جوان باید بداند که دشمن از در دوستی در قالب جنگ شناختی، تحریف تاریخ و تضعیف ایمان می خواهد به ما لطمه بزند.

امام جمعه تاکید کرد: وظیفه همه ما اینکه تمام توطئه دشمنان را خنثی کنیم و تا زمانی که شرک و کفر وجود دارد مبارزه با آن ادامه خواهد داشت و میدان را برای دشمن خالی نمی کنیم.

وی با بیان اینکه هیچ اعتمادی به دشمن نداریم، اظهار داشت: برابر مستندات آمریکا تاکنون بیش از ۳۰ بار پیشنهاد مذاکره به ایران داده اما رهبر معظم انقلاب تاکنون تسلیم نشدند چراکه دشمن مذاکره را به معنای به زانو در آمدن ما تلقی می کند و توطئه و تاکیتیک دشمن را فراموش نمی کنیم در زمان مذاکره جنگی ناجوانمردانه را آغاز کرد و جمعی از سردار را شهید کردند.

ماموستا کریمی گفت: پاداش ملت ایران خدمت بی دریغ است مسئولین باید بهترین خدمات را به ملت ارائه کنند و برای بهتر شدن شرایط اقتصادی تلاش کنند.

وی یاد آور شد: یوم‌الله ۱۳ مصادف با سه رویداد مهم روز دانش آموز، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، تبعید حضرت امام‌خمینی‌(ره) به ترکیه در سال ۱۳۴۳ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی است.

ماموستا کریمی گفت: ماموران شاه با گاز اشک آور به دانش اموزان حمله کردند تا جلو انها را بگیرند اما زمانی که متوجه شدند که دانش اموزان با اراده به مبارزه ادامه می دهند به آنها تیر اندازی کردند و ۵۶ نفر را شهید و صدها نفر را زخمی کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران بصیر و هوشیار هستند و با وعده های دروغین فریب نمی خورند افزود: امروز جشن پیروزی نسلی است که آزاده و سرافراز هستند و اعلام آزادی در محتوای دینی و قرآنی می کنند و بر پیام دشمنان و خائنان جهان تکیه نمی کنند.

امام جمعه بانه خاطر نشان کرد: همان کاری که دانشجویان پیرو خط امام خمینی(ره) در سال ۵۸ ، کردند اکنون با حضور دانشجویان و دانش آموزان در صحنه های مختلف جامعه تکرار می شود.

وی در پایان اعلام کرد: در چند روز آینده مرز بانه برای رشد اقتصادی بازار بازگشایی می شود امیدواریم مسئولین حمایت کنند و مردم نیز به مقررات پایبند باشند.

همزمان با سراسر کشور راهپیمایی روز ۱۳ آبان 'روز دانش آموز' در بانه با حضور دانش آموزان، دانشجویان، فرهنگیان و بازاریان و دیگر اقشار مختلف مردم با شعار مرگ برآمریکا و مرگ بر اسرائیل برگزار شد.

در این مراسم گروه ۶۰۰ نفر دانش آموزان مدرسه شهید صدوقی نیز سرود یار دبستانی را اجرا کردند و همچنین قطعنانه دانش آموزان در رابطه استکبار جهانی قرائت شد.