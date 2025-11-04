سد امیرآباد کامیاران آماده بهره برداری است

به گزارش کرد پرس، آرش آریانژاد در گفت و گو با خبرنگاران، گفت: سد امیرآباد با ارتفاع ۳۱ متر، طول تاج ۳۱۱ متر و عرض هفت متر در تراز نرمال دارای ۵.۴۶ میلیون مترمکعب حجم مخزن است.

وی افزود: اهداف اصلی ساخت سد امیرآباد شامل کنترل و مهار آب های مرزی، تأمین سالانه ۴.۶ میلیون مترمکعب آب کشاورزی برای شبکه آبیاری و زهکشی اراضی پایین دست، ارتقای سیستم آبیاری از روش سنتی به آبیاری تحت فشار در سطح ۶۰۰ هکتار، احیا و بهبود اراضی کشاورزی دشت های پایین دست، کنترل سیلاب ها و تأمین نیازهای زیست محیطی رودخانه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان کردستان اظهار کرد: اجرای این طرح علاوه بر آثار زیست محیطی و کشاورزی، دارای تأثیرات اقتصادی قابل توجهی نیز خواهد بود.

آریانژاد ادامه داد: با بهره برداری از سد امیرآباد، زمینه اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک هزار نفر در حوزه های باغداری، کشاورزی، دامداری و پرورش ماهی فراهم می شود.

وی یادآور شد: ارزش سرمایه گذاری به روز این پروژه یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و با بهره برداری از آن، ۶۰۰ هکتار اراضی دیم به آبی تبدیل می شود.