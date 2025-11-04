حل مسئله کُرد منوط به وحدت کُرد و ترک و ادغام همه جانبه کُرد در جمهوری ترکیه است

به گزارش کردپرس، اعضای هیئت امرالیِ حزب برای برابری و دموکراسی خلقها (دم پارتی)، متشکل از پروین بولدان، مدحت سنجر و فائق اوزگور ارول از وکلای دفتر حقوقی «عصر»، با انتشار بیانیه ای دربارهی محتوای دیدار با عبدالله اوجالان رهبر در بند PKK در سوم نوامبر ۲۰۲۵ توضیح داد. در این بیانیه آمده است که این دیدار نزدیک به سه ساعت به طول انجامیده و اوجالان از نظر جسمی و روحی در وضعیت بسیار خوبی قرار داشته است.
بنا بر محتوای این بیانیه، اوجالان در ارزیابیهای خود گفته است که پیشبرد روند کنونی صلح نیازمند جدی گرفتن تاریخ و جامعه است. او تأکید کرده که رابطهی ترک و کرد، دو ستون هزارسالهای هستند که تا امروز پابرجا ماندهاند و بازشناسی و ترمیم این دو ستون برای تحکیم وحدت و همزیستی ضروری است. به باور او، این مسیر نباید با کشیدن مرزها و خطکشیهای طردکننده طی شود، بلکه باید افقی فراگیر گشوده شود که مسائل روز را نیز در بر بگیرد.
اوجالان با اشاره به محدودیتهای موجود گفته است که در چنین شرایطی برای حل مسئلهای تاریخی تلاشی جدی در جریان است. هدف این تلاش، به گفتهی او، تخریب یا برخورد منفی نیست، بلکه توسعهی مرحلهای مثبت است که بتواند بنیانی نو برای آینده بگذارد. او بر این نکته تأکید کرده که مسئلهی کرد باید با تمام ابعادش در چارچوب قانونی جمهوری جای گیرد و برای این منظور باید فرایند گذار قدرتمندی شکل بگیرد؛ فرایندی که بهصورت جامع، پایههای حقوقی جمهوری دموکراتیک را استوارتر خواهد کرد.
اوجالان در ادامه افزوده است که امروز در آستانهی امکانی تاریخی برای ادغام دموکراتیک قرار داریم؛ امکانی که هم بُعد محلی دارد و هم وجه جهانی. او گفته است: «برای رسیدن به مرحلهی مثبت، حیاتی است که همه با حساسیت، جدیت و احساس مسئولیت رفتار کنند.»
نظر شما