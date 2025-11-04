ایران تنها کشوری بود که سفارت آمریکا را تسخیر کرد

به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی در آیین پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه افزود: آمریکا همواره نماد استکبار جهانی و شیطان بزرگ بوده و از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، خصومت خود را با ملت ایران آغاز کرده است و این دشمنی همچنان ادامه دارد.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه موضوع هسته ای بهانه آمریکایی ها برای مقابله با ایران اسلامی است، ادامه داد: آنان که ادعای زدن تاسیسات هسته ای ما را دارند، با فکر و تفکر جوانان ایرانی در هر حوزه ای مخالف هستند.ما پیرو مکتب قرآن و اسلام هستیم و اسلام این‌راه را به ما نشان داده تا در مقابل دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونی بایستیم.

وی با بیان اینکه ایران با قدرت در مقابل دشمنان ایستاده و همین جوانان و نوجوانان پیرو خط شهدایی نظیر باکری قدرت‌ساز هستند، اظهار کرد: دشمن در چه فکری است چراکه ایران پر از بسیجی و صاحب فرهنگ و تمدن قوی و غنی است. ما وحدت را از قرآن کریم گرفته و آن را حفظ می‌کنیم.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور قدرت نظامی ایران را از جمله قدرت‌های بی نظیر در دنیا دانست و افزود: اسراییل جنایتکار طعم موشک‌های ملت ایران را چشید.همه نیروهای نظامی و امنیتی ما در پای امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌اند و ملت نیز پشتیبان اصلی آنان است.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: مسوولان آموزشی باید دانش آموزان را با استکبار، دشمن و شیطان و شاخصه‌های آن آشنا کنند.

به گزارش کردپرس، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با حضور دانش آموزان آذربایجان‌غربی در شهرهای مختلف برگزار شد.