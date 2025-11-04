۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۱۳:۲۵

عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور:

ایران تنها کشوری بود که سفارت آمریکا را تسخیر کرد

ایران تنها کشوری بود که سفارت آمریکا را تسخیر کرد

سرویس آذربایجان غربی- عضو شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: ایران تنها کشوری در دنیاست که در مقابل آمریکا و ابهت آن ایستاده است، اضافه کرد: ما تنها کشوری بودیم که سفارت آمریکا را تسخیر کردیم و به آن حمله کردیم.

به گزارش کردپرس، حجت‌الاسلام سیدرضا تقوی در آیین پایانی راهپیمایی ۱۳ آبان در ارومیه افزود: آمریکا همواره نماد استکبار جهانی و شیطان بزرگ بوده و از نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی، خصومت خود را با ملت ایران آغاز کرده است و این دشمنی همچنان ادامه دارد.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور با بیان اینکه موضوع هسته ای بهانه آمریکایی ها برای مقابله با ایران اسلامی است، ادامه داد: آنان که ادعای زدن تاسیسات هسته ای ما را دارند، با فکر و تفکر جوانان ایرانی در هر حوزه ای مخالف هستند.ما پیرو مکتب قرآن و اسلام هستیم و اسلام این‌راه را به ما نشان داده تا در مقابل دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونی بایستیم.

وی با بیان اینکه ایران با قدرت در مقابل دشمنان ایستاده و همین جوانان و نوجوانان پیرو خط شهدایی نظیر باکری قدرت‌ساز هستند، اظهار کرد: دشمن در چه فکری است چراکه ایران پر از بسیجی و صاحب فرهنگ و تمدن قوی و غنی است. ما وحدت را از قرآن کریم گرفته و آن را حفظ می‌کنیم.

عضو شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور قدرت نظامی ایران را از جمله قدرت‌های بی نظیر در دنیا دانست و افزود: اسراییل جنایتکار طعم موشک‌های ملت ایران را چشید.همه نیروهای نظامی و امنیتی ما در پای امنیت و اقتدار ایران اسلامی ایستاده‌اند و ملت نیز پشتیبان اصلی آنان است.

حجت الاسلام تقوی ادامه داد: مسوولان آموزشی باید دانش آموزان را با استکبار، دشمن و شیطان و شاخصه‌های آن آشنا کنند.

به گزارش کردپرس، راهپیمایی ۱۳ آبان امسال با حضور دانش آموزان آذربایجان‌غربی در شهرهای مختلف برگزار شد.

کد خبر 2790359

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha