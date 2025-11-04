نوح ییلماز: سوریه قلب ثبات خاورمیانه است/ سوریه برای ترکیه در اولویت استراتژیک قرار دارد

به گزارش کردپرس، نوح ییلماز معاون وزیر امور خارجه ترکیه، در گفت‌وگویی با شبکهٔ تلویزیونی TRT تأکید کرد که ثبات سوریه به معنای ثبات در سراسر منطقه است و اگر در این کشور صلح برقرار شود، آثار آن مثبت و فراگیر خواهد بود. او با بیان اینکه امنیت ترکیه و سوریه به‌هم پیوسته است، گفت آنکارا از بازسازی، توسعه و استقرار مجدد ثبات در سوریه حمایت می‌کند و در برابر تلاش‌های قدرت‌های خارجی برای بی‌ثبات‌سازی کشور، بر حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه تأکید دارد.

نوح ییلماز، در گفت‌وگو با شبکهٔ تلویزیونی TRT گفت که سوریه در شرایط کنونی، از منظر سیاست خارجی و امنیت ملی، «در اولویت نخست استراتژیک ترکیه» قرار دارد. او توضیح داد که روابط میان دو کشور حوزه‌های گسترده‌ای چون امنیت، مهاجرت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر، همکاری‌های نظامی و اطلاعاتی، و ثبات منطقه‌ای را شامل می‌شود.

ییلماز با اشاره به جایگاه سوریه در معادلات منطقه‌ای گفت:

«سوریه قلب ثبات خاورمیانه است. اگر در سوریه صلح برقرار شود، این امر بر سراسر منطقه تأثیر مثبت خواهد گذاشت؛ اما اگر تنش‌ها ادامه یابد، تمام منطقه از نتایج منفی آن آسیب خواهد دید.»

او با تأکید بر اینکه ترکیه بالاترین اولویت خود را حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه می‌داند، افزود: «امنیت دو کشور به‌هم گره خورده است. از این رو، ترکیه مصمم است از بازسازی، توسعه و استقرار دوبارهٔ ثبات در سوریه حمایت کند.»

به گفتهٔ ییلماز، آنکارا برای بازگرداندن ثبات در سوریه همهٔ امکانات خود را به‌کار گرفته و در تلاش است با همکاری کشورهای منطقه، سازوکار هماهنگی چندجانبه‌ای در حوزهٔ امنیت مشترک ایجاد کند. او گفت: «دستیابی به ثبات پایدار تنها در سایهٔ وجود یک دولت نیرومند و کارآمد در سوریه ممکن است.»

ییلماز در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد برخی قدرت‌های خارجی از ثبات در سوریه هراس دارند و همچنان از گروه‌های تروریستی برای تضعیف امنیت کشور حمایت می‌کنند. او گفت: «این طرح‌ها سرانجامی ندارند، زیرا مردم سوریه در همهٔ اقوام و طوایف خود مخالف وابستگی و تجزیه هستند.»

معاون وزیر خارجه ترکیه همچنین با اشاره به رفتارهای تجاوزکارانهٔ اسرائیل، این رژیم را به پایبندی به قوانین بین‌المللی فراخواند و گفت سیاست‌های تهاجمی اسرائیل تهدیدی برای امنیت و ثبات کل منطقه است.

او در پایان بر ضرورت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای برای تحقق صلح پایدار تأکید کرد و گفت: «ما باور داریم در نهایت عقلانیت پیروز خواهد شد و ثبات سوریه، کلید ثبات خاورمیانه خواهد بود.»