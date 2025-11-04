اتحاد ملی، رمز خنثی سازی توطئه های دشمنان

به گزارش کرد پرس، سیدعزت الله ضرغامی روز سه شنبه، سیزدهم آبان، در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان شهر سنندج با اشاره به حضور پرشور مردم در این مراسم، گفت: حضور گسترده، باشکوه و باانگیزه مردم در صحنه، نشانه استحکام پیوند میان ملت و نظام اسلامی است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان همواره درصدد ایجاد تفرقه میان ملت ایران بوده اند، افزود: تجربه نشان داده است که اتحاد ملی مردم ایران تمام نقشه های آنان را نقش بر آب کرده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مواضع قاطع رهبر معظم انقلاب در برابر قدرت های استکباری، اظهار کرد: صلابت و اقتدار ایشان در عرصه بین المللی، حاصل پشتیبانی ملت و حضور پررنگ جوانان مؤمن و انقلابی است.

ضرغامی با اشاره به تلاش برخی کشورها برای ترغیب ایران به مذاکره مستقیم با آمریکا، ادامه داد: رهبر انقلاب با تکیه بر تجربه ۴۰ ساله نظام اسلامی تأکید کردند که نمی توان به آمریکا اعتماد کرد و حوادث پس از آن نیز صحت این موضع را اثبات کرد.

وی به جنگ ۱۲ روزه سال جاری اشاره کرد و یادآور شد: این نبرد در واقع جنگی نیابتی علیه جمهوری اسلامی ایران بود، اما حضور جوانان مؤمن و حمایت ملت باعث شد دشمنان شکست سختی متحمل شوند و ناچار به آتش بس گردند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به وفاداری مردم کردستان در طول سال های پس از انقلاب، بیان کرد: دشمن در آغاز انقلاب امید زیادی به ایجاد تفرقه در این منطقه داشت، اما مردم کردستان با هوشیاری و وفاداری، توطئه ها را خنثی کردند.

ضرغامی درباره واقعه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا نیز، گفت: این حرکت انقلابی که به دست دانشجویان پیرو خط امام انجام شد، نماد بصیرت و شجاعت نسل جوان بود و امام خمینی (ره) آن را «انقلاب دوم» نامیدند.

وی با اشاره به تجربه برجام، افزود: برجام نشان داد که اعتماد به غرب نتیجه ای جز بدعهدی ندارد و تنها اتکای واقعی، تکیه بر ظرفیت های داخلی و انسجام ملی است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: همان گونه که قهرمانان ورزشی ایران با غیرت و عزت از پرچم کشور دفاع می کنند، ملت ایران نیز با وحدت و ایستادگی در برابر زورگویی قدرت های جهانی از استقلال خود پاسداری می کند.