٨٥٠ تن سیب آذربایجان غربی به عنوان ذخیره احتیاطی کشور انبار شد

به گزارش کردپرس، میر جمال ساداتی افزود: در سال جاری بیش از ۱۳۸ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان و٣هزار و ۹۷۱ تن کلزا و کاملینا به صورت مباشرتی خریداری شد. همچنین ۱۸ هزار تن آرد روستایی و عشایری و بیش از ۷۶ میلیون لیتر انواع مواد سوختی در مناطق مختلف استان توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی استان با اشاره به نقش این شبکه در تنظیم بازار گفت: ۴۸۶ تن از اقلام اساسی شامل شکر، برنج، مرغ و گوشت توزیع شده و خرید توافقی ۲۵ هزار تن سیب صنعتی، یک‌هزار و ۵۰ تن گوجه‌فرنگی، ۱۲۲ تن انگور و ۴۰۰ تن خرمای صنعتی از کشاورزان انجام گرفته است.

ساداتی افزود: در حوزه زیرساخت‌ها نیز احداث هشت روستا بازار در شهرستان‌های مختلف، نصب دو دستگاه باسکول استاندارد در خوی و سردشت و احداث تأسیسات ذخیره نهاده‌های دامی در پیرانشهر اجرا شده است.

او از تشکیل و ثبت قانونی ۳۹ اتحادیه صنفی و ۱۷ اتاق اصناف کشاورزی، پرداخت پاداش بازنشستگان و مبادله موافقت‌نامه ۲۸ میلیارد ریالی برای ساماندهی انبارهای چندمنظوره خبر داد.

ساداتی ادامه داد: در بخش نهاده‌ها نیز ۱۴ هزار و ۱۲۲ تن انواع کود، ۵۱ هزار و ۴۶۶ تن نهاده دامی، ۴۱ هزار و ۳۸۹ کیلوگرم سموم شیمیایی و ۶۹ دستگاه ادوات کشاورزی تأمین و توزیع شده است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی گفت: در سال جاری ۱۷۳۰ تن بذر اصلاح‌شده تولید و ۲۳۶۸ تن در بین کشاورزان توزیع شده است. همچنین مراکز جمع‌آوری شیر تحت پوشش این مدیریت ۱۶۷۴ تن شیر خریداری کرده‌اند و بیش از یک‌میلیارد و ۱۵۳ میلیون ریال تسهیلات غیرتکلیفی جذب شده است.

او در پایان گفت: حسابرسی ۲۴۵ تعاونی و اتحادیه و شرکت ۴۴۷ نفر روز از اعضا در دوره های آموزشی تخصصی ویژه مدیران و اعضای شبکه تعاون روستایی انجام شده و این اقدامات در راستای تقویت زنجیره تأمین و تحقق امنیت غذایی کشور ادامه دارد.