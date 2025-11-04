حضور فیلم کُردی «چرخه نهم» در جشنواره های سوریه و آلمان

به گزارش کردپرس، فیلم «چرخه نهم» به نویسندگی و کارگردانی مجید درویش نژاد و تهیه کنندگی مشترک پیمان یوسف زاده و مجید درویش نژاد در هفتمین حضور بین المللی خود اینبار در کشور سوریه رقابت خواهد کرد.

این فیلم همچنین در چهارمین جشنواره فیلم کلن آلمان نیز شرکت می کند.

در خلاصه داستان «چرخه‌ نهم» آمده است: دلوین در یک گاوداری مشغول به کار است. او برای نجات مادرش که بعد از ماجرایی در یک سیکل روانی افتاده است، تلاش می‌کند. این فیلم کوتاه پیش از این به چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه رسانه‌های جدید چین و چهاردمین دوره جشنواره فیلم کردی برلین نیز راه یافته بود.

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: مجید درویش نژاد، مشاور کارگردان: شهرام ولی‌پور، مدیر فیلم‌برداری: نوید زارع، اصلاح رنگ: آرش کاظم‌زاده، تدوین: هادی احمدی، دستیار اول کارگردان: داریوش دعاخوان، دستیار دوم کارگردان: عرفان سهیلی، منشی صحنه: گیتا فیضی، دستیار اول فیلم‌بردار: سیروان خضری، دستیاران فیلم‌بردار: آرمان صیدی، مهرشاد بختیاری، صدابردار: نادر خالدی، مدیر تولید: سما ارمین طراح صحنه: سهیل جاسمی، طراح لباس: پیمان علوموانه، طراح گریم: شهرام ولی‌پور، برنامه‌ریز: سینا جاسمی، دستیار برنامه‌ریز: آنیتا علیزاده، دستیار تولید: مهین انجم، یسرا عزیزی، عکاس پشت‌صحنه: جوزف یوسفی، مدیر صحنه: رامین عطار، تیزر: مهدی رحیمی، طراح لوگو و پوستر: مهدی احمدزاده، مشاور رسانه‌ای: علی کشاورز، مدیر امور بین‌الملل: سامیه طاهری.

دیمن زندی ،سیامک دنیر،مهین کاظمی در این فیلم جلوی دوربین نوید زارع حاضر شده و پخش این اثر را دریچه سینما برعهده دارد.