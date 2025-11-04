استقبال نماینده آمریکا در عراق از توافق ترکیه و عراق بر سر آب

به گزارش کردپرس، مارک ساوایا، نماینده ویژه ایالات متحده در امور عراق، روز دوشنبه از امضای چارچوب همکاری آبی میان عراق و ترکیه استقبال کرد و آن را «گامی مهم در جهت تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تضمین دسترسی پایدار به منابع حیاتی آب» دانست.

این توافق در ۲ نوامبر میان فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه امضا شد. دفتر نخست‌وزیر عراق آن را یکی از «راه‌حل‌های پایدار برای بحران آب عراق» توصیف کرده که شامل مجموعه‌ای از پروژه‌های مشترک بزرگ در بخش مدیریت آب برای مقابله با کم‌آبی است.

به گفته ساوایا، که پیام او به دو زبان کردی و انگلیسی در شبکه ایکس منتشر شده، بر اساس این توافق، ترکیه موظف به رهاسازی میزان مشخصی از آب به سمت عراق است، در حالی که بغداد باید بر افزایش بهره‌وری مصرف آب تمرکز کند و شرکت‌های ترک نیز اجازه خواهند یافت در ساخت سدها و پروژه‌های مدیریت منابع آبی مشارکت داشته باشند.

این توافق برای مدت ۱۰ سال معتبر است و هر سال قابل تمدید خواهد بود. ساوایا در پست خود در شبکه X نوشت: «این توافق گامی مهم برای تضمین امنیت آبی و معیشت میلیون‌ها عراقی است که از خشکسالی و کمبود آب رنج می‌برند. ایالات متحده بار دیگر بر تعهد خود برای حمایت از ثبات، رفاه و پایداری زیست‌محیطی عراق تأکید می‌کند.»

در ماه سپتامبر، سازمان زیست‌محیطی ناظران عراق سبز هشدار داده بود که شبکه سدهای ترکیه جریان آب ورودی به عراق را به‌شدت کاهش داده و بحران کنونی را تشدید کرده است. ترکیه تاکنون حدود ۲۰ سد ساخته که در مجموع حدود ۸۰ میلیارد متر مکعب آب ذخیره می‌کنند که ظرفیتی معادل هشت برابر سد موصل عراق دارند.

مارک ساوایا، تاجر و کارآفرین آشوری‌تبار ساکن دیترویت، در ۱۹ اکتبر از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به عنوان نماینده ویژه در امور عراق منصوب شد. ترامپ هنگام معرفی او در شبکه «تروث سوشال» نوشت:

«درک عمیق مارک از روابط عراق و آمریکا و ارتباطات گسترده‌اش در منطقه، به پیشبرد منافع مردم آمریکا کمک خواهد کرد.»

