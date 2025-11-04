افزایش ۴۵ درصدی صادرات کالا از گمرک خسروی

به گزارش کردپرس؛ رضا نیک روش با اشاره به جایگاه نخست این گمرک در بین گمرکات استان کرمانشاه و رتبه دوم کشوری بین گمرکات کشور در صادرات کالا به کشور عراق افزود: در هفت ماهه سالجاری ۵۶۷ میلیون و ۳۶۴ هزار دلار کالا به وزن یک میلیون و ۲۵۴ هزار تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۴۵ درصد و از لحاظ وزن ۵۱ درصد رشد داشته است.



ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک کرمانشاه تصریح کرد: این میزان کالاهای صادراتی از گمرک خسروی شامل صادرات کالاهای اظهار شده در آن گمرک و کالاهای صادراتی دیگر گمرکات کشور است که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به عراق ارسال می شود که از مجموع صادرات کالای خروجی از گمرک خسروی، ۳۵۵ میلیون و ۲۱۶ هزار دلار آن به وزن ۸۲۲ هزار و ۲۷۹ تن کالاهای اظهار شده در آن گمرک است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از حیث ارزش رشدی ۷۲ درصدی و از لحاظ وزن افزایش ۷۷ درصدی داشته است.



وی میزان صادرات کالاهای دیگر گمرکات کشور که از طریق گمرک خسروی (عبوری) به کشور عراق ارسال شده است را ۲۱۲ میلیون و ۱۴۸ هزار دلار کالا به وزن ۴۳۱ هزار و ۶۰۰ تن عنوان کرد و افزود: این میزان کالای ارسالی از دیگر گمرکات کشور به مقصد عراق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش ۱۴ درصد و از حیث وزن ۱۸ درصد افزایش داشته است.



نیک روش عمده کالاهای صادراتی عبوری از این گمرک را میوه های خوراکی، سبزیجات، مواد پلاستیکی و اشیاء ساخته شده از این مواد، چدن، آهن و فولاد، شیر و محصولات لبنی عنوان کرد.



