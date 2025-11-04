پیگیری مداوم مصوبات سفر رئیس جمهور باید اولویت اصلی مدیران باشد

به گزارش کردپرس؛ طهماسب نجفی در نشست پیگیری مصوبات سفر رئیس جمهور که در وزارت نیرو، با حضور معاون وزیر و همکاران وزارتخانه و مدیران استانی برگزار شد؛ عنوان کرد: یکی از اهداف سفرهای استانی رئیس جمهور شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مردم و تلاش برای پیگیری حل آن ها است.

وی افزود: همچنین در این سفرها بر اساس‌ اولویت‌های عمرانی و توسعه‌ای هر استان، منابع اعتباری لازم به پروژه‌های مهم تخصیص داده می شود و بخش مهمی هم از برنامه‌های سفر به ارایه تسهیلات به بخش خصوصی و شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید اختصاص دارد.

معاون عمرانی استاندار ادامه داد: خوشبختانه کرمانشاه جزو اولین استان‌هایی بود که دکتر پزشکیان و هیات دولت به آن سفر کرد و این رویداد فرصتی مناسب برای توسعه و تعالی استان فراهم کرده است.

وی گفت: در سفر رئیس جمهور محترم و هیات دولت به استان کرمانشاه مبلغ ۲۶ هزار میلیارد و ۸۷۷ میلیون تومان اعتبار به ۷۵ پروژه‌ عمرانی استان تخصیص یافت که یک اتفاق خوب و تحول آفرین است.

نجفی پیگیری اجرای مصوبات رئیس جمهور و تخصیص اعتبارات از سوی وزارتخانه مربوطه را یکی از وظایف مهم مدیران دستگاه‌ها توصیف کرد و گفت:

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: پیگیری مداوم و هفتگی مصوبات سفر رئیس جمهور محترم به استان کرمانشاه در سطح وزارتخانه‌ها باید اولویت اصلی مدیران ادارات و دستگاه‌ها مختلف استان باشد.

وی خاطرنشان کرد: پیرو دستور استاندار محترم کمیته‌ پیگیری مصوبات سفر در حوزه عمرانی تشکیل و تاکنون چندین نشست با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف برگزار شده است و روند پیشرفت پروژه‌های سفر، میزان جذب اعتبارات و پیگیری های انجام شده، هر هفته با حضور مدیران دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد.

در این نشست ِآخرین روند پیشرفت و میزان تخصیص اعتبارات پروژه‌های مصوب سفر ریاست محترم جمهور به استان به صورت ویژه با حضور مدیران دستگاه‌های مختلف از جمله، آب منطقه ای، برق منطقه‌ای، آبفا، بنیاد مسکن، علوم پزشکی، راه و شهرسازی، شهرداری کرمانشاه و ... بررسی شد.