۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۲۰

لزوم تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در کردستان

سرویس کردستان - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت تسریع در روند جذب و پرداخت تسهیلات تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲، از عملکرد ضعیف برخی بانک های عامل استان در این زمینه انتقاد کرد و خواستار اقدام فوری دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی شد.

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد پرداختی تسهیلات تبصره (۱۸) که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: تسهیلات موضوع این تبصره یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی دولت برای پشتیبانی از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است که از محل منابع مشترک دولت و بانک ها تأمین می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل این طرح در کردستان، افزود: سهم کردستان از محل تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان است که در صورت جذب کامل، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با بیان اینکه زمان محدودی برای بهره برداری از این منابع باقی مانده است، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی ذی ربط و بانک های عامل باید بدون هرگونه تعلل، فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات را تسریع کرده و زمینه بهره مندی واحدهای تولیدی و طرح های اشتغال زا از این اعتبارات را فراهم کنند.

ازهاری ادامه داد: موفقیت در اجرای کامل تبصره (۱۸) نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه های اجرایی، بانک ها و بخش خصوصی است و هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات به معنی از دست رفتن فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری در استان خواهد بود.

