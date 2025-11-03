لزوم تسریع در جذب و پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ در کردستان

به گزارش کرد پرس، ارسلان ازهاری در نشست بررسی آخرین وضعیت عملکرد پرداختی تسهیلات تبصره (۱۸) که در سالن جلسات شهدای گمنام استانداری برگزار شد، گفت: تسهیلات موضوع این تبصره یکی از مهم ترین ابزارهای حمایتی دولت برای پشتیبانی از تولید، رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است که از محل منابع مشترک دولت و بانک ها تأمین می شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای کامل این طرح در کردستان، افزود: سهم کردستان از محل تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ معادل یک هزار و ۷۱ میلیارد تومان است که در صورت جذب کامل، می تواند نقش بسزایی در رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای استاندار کردستان با بیان اینکه زمان محدودی برای بهره برداری از این منابع باقی مانده است، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی ذی ربط و بانک های عامل باید بدون هرگونه تعلل، فرایند بررسی و پرداخت تسهیلات را تسریع کرده و زمینه بهره مندی واحدهای تولیدی و طرح های اشتغال زا از این اعتبارات را فراهم کنند.

ازهاری ادامه داد: موفقیت در اجرای کامل تبصره (۱۸) نیازمند هماهنگی مستمر میان دستگاه های اجرایی، بانک ها و بخش خصوصی است و هرگونه تأخیر در پرداخت تسهیلات به معنی از دست رفتن فرصت های ارزشمند سرمایه گذاری در استان خواهد بود.