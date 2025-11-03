پیشنهاد تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی در بانه و قروه به هیئت دولت ارسال شد

به گزارش کرد پرس، محمدرسول شیخی زاده در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: مشکل آب شرب در این مناطق بسیار جدی است و از مهم ترین پروژه های استان به شمار می رود و این موضوع با پیگیری مستمر استاندار کردستان، نماینده سقز و بانه و همچنین با حساسیت ویژه از سوی اینجانب دنبال می شود.

وی با قدردانی از همکاری وزارت کشور و وزارت نیرو در روند پیگیری این موضوع، افزود: اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومانی پیشنهادی از محل پدافند غیرعامل و با هماهنگی این دو وزارتخانه پیش بینی شده و با دستور مستقیم رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای بررسی و تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال شده است.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رفع کامل بحران آب در این شهرستان ها به اعتباری بیش از این میزان نیاز دارد، اظهار کرد: بر اساس برآوردهای انجام شده، نیاز واقعی طرح انتقال آب شرب قروه بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

شیخی زاده ادامه داد: در سفر استانی رئیس جمهور نیز بیش از ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای این طرح در دو فاز اصلی شامل احداث تصفیه خانه و خط انتقال آب پیش بینی شده که امیدواریم در مرحله نهایی تصویب و اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی طرح های انتقال آب در شهرستان های بانه و قروه هم اکنون فعال است، یادآور شد: در صورت تصویب نهایی این اعتبار در هیئت دولت، منابع مالی به سرعت به استان اختصاص خواهد یافت تا روند اجرای پروژه ها شتاب گیرد.

نماینده مردم شهرستان های قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی از رسانه ها خواست در زمینه پروژه های زیربنایی استان فعالانه تر عمل کنند و بیان کرد: از رسانه ها می خواهم در حوزه های راه، صنعت و آب مطالبه گری جدی داشته باشند؛ هم نمایندگان باید پاسخگو باشند و هم مدیران استان و دولت موظفند پیگیرانه عمل کنند و تنها با همکاری و اتحاد همه دستگاه ها می توان آینده ای روشن تر برای کردستان رقم زد.