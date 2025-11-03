تقویت ناوگان حمل و نقل هلال احمر ایلام با اعطای ۱۶ خودرو دناپلاس

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی استندار ایلام در این آیین بر ضرورت استمرار پشتیبانیها، تقویت زیرساختها و تجهیز ناوگان خودرویی هلالاحمر تأکید کرد و گفت: هر میزان پشتیبانی از این مجموعه افزایش یابد، خدمترسانی به مردم نیز مؤثرتر و سریعتر انجام میشود، چرا که هدف پایانی همه ما رضایت و آرامش مردم است.
وی با اشاره به گستره فعالیتهای این نهاد مردمی یادآور شد: هلالاحمر تنها در حوزه امداد و نجات فعال نیست، بلکه در آموزش، خدمات درمانی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقشآفرینی دارد و با اتکا به نیروهای جوان، متخصص و داوطلب خدمات خود را تا دورترین مکان روستایی و محروم استان گسترش داده است.
استاندار ایلام با تأکید بر نقش اخلاص و از خود گذشتگی نیروهای امدادی افزود: اعتماد مردم به هلالاحمر حاصل عشق به خدمت، وجدان کاری و فداکاری داوطلبان و امدادگران است.
