۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۱۹

تقویت ناوگان حمل و نقل هلال احمر ایلام با اعطای ۱۶ خودرو دناپلاس

تقویت ناوگان حمل و نقل هلال احمر ایلام با اعطای ۱۶ خودرو دناپلاس

سرویس ایلام - ۱۶ دستگاه خودرو سواری دنا پلاس به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال به هدف تقویت ناوگان خودرویی هلال احمر ایلام در اختیار این مجموعه قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، احمد کرمی استندار ایلام در این آیین بر ضرورت استمرار پشتیبانی‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز ناوگان خودرویی هلال‌احمر تأکید کرد و گفت: هر میزان پشتیبانی از این مجموعه افزایش یابد، خدمت‌رسانی به مردم نیز مؤثرتر و سریع‌تر انجام می‌شود، چرا که هدف پایانی همه ما رضایت و آرامش مردم است.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های این نهاد مردمی یادآور شد: هلال‌احمر تنها در حوزه امداد و نجات فعال نیست، بلکه در آموزش، خدمات درمانی، فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرینی دارد و با اتکا به نیروهای جوان، متخصص و داوطلب خدمات خود را تا دورترین مکان روستایی و محروم استان گسترش داده است.

استاندار ایلام با تأکید بر نقش اخلاص و از خود گذشتگی نیروهای امدادی افزود: اعتماد مردم به هلال‌احمر حاصل عشق به خدمت، وجدان کاری و فداکاری داوطلبان و امدادگران است.

تقویت ناوگان حمل و نقل هلال احمر ایلام با اعطای ۱۶ خودرو دناپلاس

کد خبر 2790306

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha