به گزارش کردپرس، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز یکشنبه دوم نوامبر در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در بغداد اعلام کرد کشورش از تلاشهای آنکارا برای خلع سلاح پ.ک.ک حمایت میکند و خواستار راهحلی است که رضایت همه طرفها را در پی داشته باشد.
به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (اینا)، حسین گفت: عراق از گفتوگو میان ترکیه و پ.ک.ک حمایت میکند و امیدوار است راهحلی حاصل شود که رضایت همه طرفها را جلب کند.
گروه تروریستی پ.ک.ک که از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان گروهی تروریستی شناخته میشود، در ماه مه کنگرهای برگزار کرد و پس از فراخوان سرکرده خود، عبدالله اوجالان، در فوریه برای پایاندادن به دههها حملات، از انحلال خود خبر داد.
وزیر امور خارجه عراق در ادامه با اشاره به روابط تاریخی میان بغداد و آنکارا، گفت که دو طرف درباره موضوعات مختلف از جمله پرونده آب که آن را حیاتی و دارای منافع مشترک برای هر دو کشور توصیف کرد، گفتوگو کردهاند.
