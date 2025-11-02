رایزنی هاکان فیدان و فائق زیدان درباره مسائل قضائی و حقوقی

به گزارش کردپرس، هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه ۲ نوامبر در بغداد با فائق زیدان، رئیس شورای عالی قضائی عراق دیدار کرد.

به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، دو طرف در این دیدار، همکاری عراق و ترکیه و شماری از مسائل قضائی و حقوقی مشترک را بررسی کردند.

فیدان پیش از این با محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق دیدار و در حاشیه این دیدار، با فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، توافقنامه همکاری در حوزه آب امضا کرد.

او پیشتر نیز با عبداللطیف رشید، رئیس جمهور عراق دیدار و درباره روابط دوجانبه و تقویت آن و پرونده آب گفت‌وگو کرد