به گزارش کردپرس، عبداللطیف جمال رشید، رئیس جمهور عراق از هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه و هیئت همراه وی استقبال کرد.

بر اساس بیانیه ریاست جمهوری عراق، در این دیدار روابط دو جانبه عراق و ترکیه در زمینه‌های مختلف، مسائل دارای اهمیت مشترک، تحولات منطقه و تلاش‌های جاری برای تحکیم امنیت و صلح منطقه‌ای بررسی شد.

رشید بر پایبندی عراق به رویکرد استقبال از ارتباط با کشورها و ایجاد شراکت‌ها و روابط مبتنی بر حسن هم جواری با کشورهای همسایه و جهان اشاره و تاکید کرد اصول ثابت سیاست ملی بر احترام به حاکمیت و ترجیح منافع مشترک مبتنی است.

وی در ادامه خواستار اتخاذ سیاستی عادلانه در مورد سهمیه‌های آبی شد که حقوق مشروع عراق در دو رود دجله و فرات را تضمین کند و بر اصل بهبود مدیریت پرونده آب مبتنی باشد به گونه‌ای به کاهش اتلاف و تحقق پایداری آب کمک کند.

از طرفی دیگر وزیر خارجه ترکیه بر تمایل کشورش به تقویت روابط دوجانبه با عراق و گشودن افق‌ها۲ی جدید برای همکاری در زمینه‌های مختلف تاکید کرد و خواستار تسریع فرصت‌های همکاری میان دو کشور در راستای خدمت به منافع مشترک دو کشور و تقویت روابط و هماهنگی متقابل شد.