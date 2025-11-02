بهگزارش کردپرس، داریوش فرمانی در جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه صنایعدستی در کرمانشاه اظهار کرد: با توجه به برنامهریزیهای انجام شده شهر کرمانشاه در آبانماه میزبان پانزدهمین نمایشگاه سراسری صنایعدستی است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: خوشبختانه توانستیم با توجه به عملکرد مناسب این ادارهکل در یک سال گذشته برای دومین سال متوالی مجوز برگزاری نمایشگاه سراسری صنایعدستی را از معاونت صنایعدستی کشور دریافت کنیم.
او با تاکید بر اهمیت نقش برگزاری نمایشگاه در بازار فروش صنعتگران، تصریح کرد: حضور هنرمندانی از سراسر کشور در این نمایشگاه علاوه بر فراهم کردن بازار فروش، فرصتی است تا این هنرمندان با یکدیگر تبادل تجربه کنند و با ظرفیتهای جدیدی که در این حوزه ارایه شده است آشنا شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در خاتمه گفت: این رویداد علاوه بر فراهمکردن بازار فروش مستقیم برای هنرمندان، فرصت تبادل تجربه و همافزایی فعالان این عرصه را فراهم ساخته و معرفی شهرها و روستاهای ملی و جهانی صنایعدستی از جمله برنامههای جانبی آن است که جایگاه صنایعدستی کرمانشاه را به عنوان قطب هنری کشور تحکیم خواهد کرد.
