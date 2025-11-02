انسداد ۶۰ حلقه چاه غیرمجاز طی یک روز در شهرستان صحنه

به گزارش کردپرس، این عملیات روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۴۰۴ با همکاری مدیریت منابع آب شهرستان صحنه، گروه گشت و بازرسی و پشتیبانی نیروهای انتظامی، قضایی و امنیتی به اجرا درآمد.
در جریان اجرای مأموریت، عوامل اجرایی با مقاومت و درگیری تعدادی از حفاران غیرمجاز روبهرو شدند، اما با هماهنگی کامل نیروهای حاضر، عملیات با موفقیت و بدون حادثه به پایان رسید.
مدیریت منابع آب شهرستان صحنه اعلام کرد: «این اقدام در چارچوب اجرای دستور قضایی و در راستای سیاستهای شرکت آب منطقهای کرمانشاه برای حفاظت از منابع حیاتی آبهای زیرزمینی صورت گرفت.»
بر اساس برآورد کارشناسان، با انسداد این تعداد چاه غیرمجاز، از هدررفت بیش از ۲.۴ میلیون مترمکعب آب در سال جلوگیری شده است؛ اقدامی مؤثر در جهت حفظ منابع آبی و تعادل سفرههای زیرزمینی منطقه.
در پایان عملیات، دو نفر از متخلفان بازداشت و تحویل مراجع قضایی شدند. همچنین پیگیریهای لازم برای برخورد با سایر موارد مشابه در دستور کار قرار گرفته است.
این اقدام، بیانگر عزم جدی شرکت آب منطقهای کرمانشاه در برخورد با برداشتهای غیرمجاز و صیانت از منابع آبی استان است.
