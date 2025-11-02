به گزارش کردپرس، ناصر عتباتی در نشست با قضات و کارکنان حوزه قضایی خوی؛ در پاسخ به مشکل ورودی زیاد پروندها از رئیس جدید خواست گلوگاه‌های ورودی پرونده را مجدد بررسی نماید و بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور طرح دعاوی درست و بدون نقص، رصد عملکرد ادارات، مدیریت شهری، سیستم بانکی و منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های متولی و الزام آنها برای انجام تکالیف قانونی نظارت داشته باشد.

عتباتی ادامه داد: همکاران دادگستری خوی الگوی شاخص کار جهادی و انقلابی هستند و علیرغم بسیاری از کمبودها خصوصا کادر قضایی نگذاشته‌اند لحظه‌ای کار مردم به تاخیر بیافتد. همچنین تقویت نیروی قضایی در دادگستری خوی با جدیت دنبال می‌شود.

او تاکید کرد: تقویت واحدهای مددکاری مراجع انتظامی و شناسایی افراد توانمند در امر صلح و سازش و صدور ابلاغ صلح یاری برای آنها و استفاده از نیروهای کارآمد شورا ضروری است.

رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در پایان گفت: تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق باید اولویت اول همکاران باشد و در کنار این نظارت بر مسن و معوق نشدن دیگر پرونده‌ها هم انجام بگیرد/.