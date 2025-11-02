۲۱۰۹ طرح اشتغال زایی جایگزین کولبری در کشور بهره برداری شد

به گزارش کرد پرس، مدیرعامل بنیاد برکت در آیین افتتاح این طرح ها، گفت: با اجرای این تعداد طرح، برای بیش از سه هزار و ۵۰۰ کولبر در نقاط مختلف کشور فرصت شغلی پایدار فراهم شده است.

سیدامیرحسین مدنی با اشاره به عملکرد سال گذشته بنیاد برکت در حوزه اشتغال زایی ویژه کولبران، افزود: در سال گذشته یک هزار و ۵۳۶ طرح به بهره برداری رسیده و از ابتدای سال جاری تا پایان مهرماه نیز ۵۷۳ طرح جدید اجرا شده است.

وی برنامه سال جاری بنیاد برکت را اجرای یک هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زایی جدید ویژه کولبران در مناطق مرزی کشور اعلام کرد و اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ طرح اشتغال زایی ویژه کولبران در استان های کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه به اجرا درآمده است که از این تعداد، ۵ هزار و ۷۹۱ طرح مربوط به استان کردستان است.

مدیرعامل بنیاد برکت ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی برای کولبران ایجاد شده است.

مدنی یادآور شد: در این مدت، برای ۸ هزار و ۸۵۰ کولبر در استان کردستان، ۴ هزار و ۳۰۰ نفر در آذربایجان غربی (در قالب ۲ هزار و ۵۶۵ طرح) و ۳ هزار و ۳۵۰ نفر در کرمانشاه (با اجرای ۲ هزار و ۴۴۲ طرح) شغل جایگزین فراهم شده است.

وی هدف از اجرای این طرح ها را توانمندسازی اقتصادی مرزنشینان و کاهش آسیب های اجتماعی ناشی از کولبری عنوان کرد.