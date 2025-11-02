تکاب برای نخستین بار صاحب موزه شود

به گزارش کردپرس، حجتالاسلام محمد میرزایی، در جمع خبرنگاران بیان کرد: بنای تاریخی ساعد سلطان که از آثار ارزشمند هویتی و معماری تکاب به شمار میرود، با پیگیریهای مستمر بنده، بهصورت رسمی تحویل تحویل اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجان غربی شد تا به موزه تکاب تبدیل شود.
او افزود: ایجاد موزه در تکاب یکی از خواستههای مردم این شهرستان بود و این اقدام نهتنها نقطه عطفی در احیای میراثفرهنگی تکاب است، بلکه گامی عملی برای تثبیت جایگاه تکاب بهعنوان یکی از قطبهای تاریخی و گردشگری آذربایجان غربی و حتی کشور محسوب میشود.
رئیس کمیته میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای تحقق این امر همکاری نهادهایی چون دانشگاه علوم پزشکی، هلال احمر و ادارهکل میراثفرهنگی استان تاثیرگذار بوده و انجام این کار بار دیگر نشان داد که نگاه نمایندگان مجلس به توسعه، نگاهی همهجانبه است، نگاهی که فرهنگ، تاریخ و اقتصاد را در یک مسیر واحد میبیند.
میرزایی گفت: اکنون با آغاز روند تبدیل بنای ساعد سلطان به موزه، تکاب نهتنها صاحب یک مرکز فرهنگی خواهد شد، بلکه فرصتی تازه برای رونق گردشگری، اشتغال و معرفی ظرفیتهای تاریخی خود بهدست آورده است.
گفتنی است؛ بنای ساعد سلطان تکاب با قدمت ۱۰۲ ساله یکی از مکانهای تاریخی و زیبای این شهرستان بوده که پیش از این در مالکیت هلال احمر قرار داشت، مصالح بهکار رفته در بنا شامل آجرهای چهارگوش و ملات گچ، آهک و خاک رس میشود، از بخشهای مهم قلعه کبوترخانه یا قوشخانه است که از آن برای نگهداری کبوترهای خانگی و وحشی در زمان حیات سردار استفاده میشود.
