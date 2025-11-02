به گزارش کردپرس، علی جهانگیر، سخنگوی وزارت مهاجرت و آوارگان عراق، در گفت‌وگو با شبکه‌ی خبری رووداو گفت: «بر اساس آخرین آمار، شمار عراقی‌های حاضر در کمپ الهول کمتر از سه هزار نفر است که شامل زنان، کودکان و سالمندان می‌شوند و روند انتقال آنان همچنان ادامه دارد.»

به گفته‌ی جهانگیر، تاکنون بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ عراقی در قالب ۳۰ کاروان از کمپ الهول به کشور بازگردانده شده‌اند و آخرین کاروان نیز در روز ۲۷ اکتبر ۲۰۲۵ به عراق منتقل شده است.

وزارت مهاجرت و آوارگان عراق تأکید کرده که روند بازگرداندن آوارگان عراقی از کمپ الهول ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری انتخابات، کاروان دیگری نیز به کشور بازگردانده می‌شود.

علی جهانگیر افزود: «تصمیم بر آن است که تا پایان امسال تمامی شهروندان عراقی ساکن کمپ الهول به کشور بازگردانده شوند.»

از سوی دیگر، شیخمووس احمد، مسئول کمپ‌های شمال شرق سوریه، به رووداو گفت که عراق در حال آماده‌سازی مقدمات برای بازگرداندن بیش از ۶۰۰ نفر دیگر از این کمپ است.

کمپ الهول که در نزدیکی شهر حسکه در شمال شرق سوریه واقع شده، محل اقامت خانواده‌ها، زنان و کودکان وابسته به اعضای گروه داعش است و تحت حفاظت نیروهای دمکراتیک سوریه (قسد) قرار دارد.

بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، در کمپ الهول در استان حسکه هم‌اکنون ۲۵ هزار و ۳۱۰ نفر حضور دارند که حدود ۴ هزار نفر از آنان شهروندان عراق هستند.