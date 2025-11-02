جشن‌ «روز جهانی کوبانی» در ماردین و شرناخ؛ دفاع از کوبانی دفاع از آزادی است+ تصاویر و فیلم

به گزارش کردپرس، در «روز جهانی کوبانی» (۱ نوامبر)، صدها نفر در نصیبینِ استان ماردین و شهرهای استان شرناخ گرد هم آمدند. در نصیبین با وجود ممانعت اولیه پلیس، تجمع‌کنندگان پس از مذاکرات، موانع را پشت سر گذاشتند و تا مرز شمال و شرق سوریه راهپیمایی کردند؛ سپس با موسیقی و هلپرکی، کوبانی را «نماد امید زنان و جوانان» خواندند.

راهپیمایی نصیبین به ابتکار انجمن «پلتفرم نهادهای دموکراتیک» برگزار شد. جمعیت از «پارک صلح» به سوی دروازه مرزی نصیبین–قامیشلو حرکت کرد اما پلیس به دلیل «نبود مجوز» راه را بست. حاضران با شعارهایی چون «زنده باد مقاومت کوبانی» بر ادامه راهپیمایی پافشاری کردند و در نهایت پس از ازسرگیری مذاکرات، موانع برداشته شد. شرکت‌کنندگان در نقطه مرزی جشن گرفتند.

در این برنامه، «خدیجه اونجو» به نمایندگی از پلتفرم نهادهای دموکراتیک، بیانیه‌ای خواند که در آن آمده بود مقاومت کوبانی همچنان امید زنان و جوانان است و «دفاع از کوبانی یعنی دفاع از همزیستی و آزادی جمعی»؛ در این بیانیه همچنین بر لزوم آزادی زندانیان سیاسی و گشایش مسیر سیاست ورزی دموکراتیک تأکید شد. «دِوْریم آلتین کایا» از «حزب فرودستان سوسیالیست» نیز در سخنانی از کوبانی به عنوان «استالینگراد» برای فرودستان نام برد و گفت راه صلح از پاسخ‌گویی حکومت در باره قتل عام ها و شناساندن عاملان کشتارها می‌گذرد.

«بریتان گونش آلتین» نماینده حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» (دم پارتی) با سخن گفتن درباره «نقش اندیشه‌های عبدالله اوجالان در آزادسازی کردستان سوریه» گفت که این تجربه رؤیای تاریخی همزیستی آزاد را محقق کرده و «پس از این، کسی نمی‌تواند در برابر اراده مردم بایستد یا روحیه آنان را بشکند».

هم‌زمان در استان شرناخ نیز جشن‌هایی به ابتکار انجمن «پلتفرم نهادهای دموکراتیک» برگزار شد. در منطقه «ینی‌محله»، نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی و جمع زیادی از شهروندان شرکت کردند. برنامه گرامی داشت روز جهانی کوبانی در شرناخ و ماردین با رقص‌های جمعی و اجرای سرودهای کردی پایان یافت.

منبع تصاویر: آرشیو مزوپوتامیا