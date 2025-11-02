به گزارش کردپرس، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، اعلام کرد: «امیدواریم پس از این انتخابات با برخی از جریان‌های دلسوز به توافق برسیم و عراق از این بحران نجات پیدا کند.»

به نوشته آوینه، مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، در شهر دهوک در دیداری با شماری از روحانیون حزب گفت: «انتخابات فرایندی بسیار مهم است که در آن مردم درباره سرنوشت خود تصمیم می‌گیرند. ما نیز می‌خواهیم ملت آزاد باشد و با آزادی تصمیم خود را بگیرد.»

او افزود: «هرچند از دید حزب ما، انتخابات برای به‌دست‌آوردن مناصب نیست، اما می‌خواهیم قدرت و آرای حزب را به همه نشان دهیم و با همان نیرو و رأی از حقوق مردم کردستان و عراق دفاع کنیم.»

بارزانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «پس از سال ۲۰۰۳ تلاش کردیم عراق جدیدی را با هم بسازیم. قانون اساسی دائمی عراق نوشته شد و بیشتر مشکلات در آن راه‌حل داشتند. ما بر این باور بودیم که اگر این قانون اساسی اجرا می‌شد، عراق از بیشتر مشکلات رهایی می‌یافت، اما متأسفانه این اتفاق نیفتاد.»

او در ادامه تأکید کرد: «اکنون هم امیدواریم پس از این انتخابات، با برخی از جریان‌های دلسوز به توافق برسیم تا عراق از این بحران رهایی یابد. از نامزدهای خود نیز خواسته‌ایم نماینده همه مردم عراق باشند بدون هیچ‌گونه تبعیض.»