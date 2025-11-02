کلیک بر روی لینک های آلوده همچنان قربانی می گیرد

سرهنگ فیض الله منصوری در گفت وگو با خبرنگاران، گفت: با وجود ظهور جرایم نوین و افزایش شیوه های جدید مجرمان سایبری، به واسطه تلاش مأموران پلیس فتا، همکاری رسانه ها و همراهی مردم در حوزه پیشگیری اجتماعی، شاهد کاهش ۲ درصدی جرایم سایبری در شش ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بوده ایم.

وی افزود: از مجموع جرایم سایبری استان، ۷۳ درصد مربوط به جرایم مالی، ۱۳ درصد جرایم اخلاقی و ۱۴ درصد سایر جرایم است؛ همچنین مأموران پلیس فتا موفق به کشف ۹۰ درصد از پرونده های سایبری در سطح استان شده اند.

رئیس پلیس فتا کردستان با اشاره به اینکه بخش عمده ای از جرایم سایبری در استان به کلاهبرداری های مالی مربوط می شود، اظهار کرد: این جرایم شامل برداشت های غیرمجاز از حساب، دسترسی غیرمجاز و کلاهبرداری از طریق آگهی های اینترنتی است، مجرمان سایبری معمولاً با درج آگهی هایی با قیمت پایین تر از عرف بازار، کاربران را فریب داده و از آنان بیعانه دریافت می کنند.

سرهنگ منصوری تأکید کرد: شهروندان باید از انجام هرگونه خرید و معامله در شبکه های اجتماعی خودداری کرده و صرفاً از طریق سایت های دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) اقدام کنند تا در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری قانونی وجود داشته باشد.

وی از راه اندازی مرکز فوریت های سایبری پلیس فتا کردستان خبر داد و ادامه داد: شهروندان می توانند از طریق شماره ۰۹۶۳۸۰ موارد مشکوک یا مجرمانه را گزارش دهند یا از کارشناسان پلیس فتا مشاوره دریافت کنند؛ همچنین از طریق پایگاه اینترنتی www.fata.gov.ir نیز امکان ارتباط برخط و آفلاین با پلیس فتا فراهم است.

رئیس پلیس فتا کردستان با هشدار نسبت به افزایش ارسال پیامک های حاوی لینک های آلوده با عناوینی مانند «شکایت علیه شما ثبت شد»، «سهام عدالت»، «بسته معیشتی» یا «استخدام»، یادآور شد: شهروندان به هیچ عنوان نباید روی چنین لینک هایی کلیک کنند؛ چرا که با این اقدام، کلاهبرداران می توانند به تلفن همراه فرد دسترسی یافته، اطلاعات بانکی او را سرقت کرده و از حسابش برداشت کنند.

سرهنگ منصوری از مردم خواست در صورت دریافت چنین پیامک هایی، موضوع را فوراً به پلیس فتا اطلاع دهند تا از بروز خسارات مالی و سرقت اطلاعات جلوگیری شود.