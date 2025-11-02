مطالبه گری، بدون اطلاعات دقیق و تحلیل اثربخش نخواهد بود

به گزارش کرد پرس، در نشست بازرس کل استان با اعضای هیأت رصدگر بسیج کردستان، بر اهمیت خروجی محوری در اقدامات نظارتی و نقش مؤثر هیأت های رصدگر در شناسایی چالش ها و ارائه راهکارهای سازنده تأکید شد.

بازرس کل استان کردستان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره جنگ ترکیبی دشمن در عرصه های اقتصادی، نظامی، اطلاعاتی و تبلیغاتی، گفت: به برکت هدایت های رهبری معظم انقلاب و بصیرت ملت ایران، توطئه های دشمنان ناکام مانده است.

عیسی هواسی خطاب به اعضای هیأت های رصدگر، افزود: مطالبه گری بدون اطلاعات دقیق و تحلیل عالمانه اثربخش نخواهد بود و لازم است رصدگران ابتدا آسیب ها را شناسایی و سپس با ارائه پیشنهادهای عملی، بر اجرای آن ها نظارت کنند.

وی با تأکید بر اینکه نقد باید همراه با راهکار باشد، اظهار کرد: نقد سازنده زمانی ارزشمند است که به ارائه پیشنهادهای علمی و قابل اجرا منتهی شود؛ در این صورت مردم نتایج فعالیت ها را در زندگی خود احساس خواهند کرد.

بازرس کل استان کردستان همچنین نقش مدیران در افزایش سرمایه اجتماعی را مهم دانست و ادامه داد: مدیران باید با عملکرد شفاف و پاسخگو، موجب تقویت سرمایه اجتماعی شوند و هیأت های رصدگر نیز می توانند در این مسیر همراهی مؤثر داشته باشند.

هواسی بر ضرورت نظارت همگانی تأکید کرد و یادآور شد: در نظام جمهوری اسلامی، نظارت یک وظیفه همگانی است و مشارکت مردم در این امر می تواند در پیشگیری از تخلفات و اتلاف منابع نقش بسزایی داشته باشد.

وی با تأکید بر لزوم استمرار و انگیزه در پیگیری مأموریت ها، بیان کرد: هیأت های رصدگر باید ساختاری علمی و دقیق داشته باشند تا بتوانند در مسیر بهبود نظام اداری و خدمت رسانی گام های مؤثرتری بردارند؛ مطالبه گری واقعی بدون تحلیل، آسیب شناسی و پیگیری مستمر تحقق نخواهد یافت.