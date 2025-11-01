به گزارش کرد پرس، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در گفت‌وگو با رسانه قطری به مسائل مرتبط با سیاست خارجی ایران و همچنین مسائل منطقه‌ای پرداخت.

عراقچی که با شبکه الجزیره گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه «ما برای همه احتمالات آماده‌ایم و هرگونه برخورد متجاوزانه از سوی رژیم صهیونیستی را پیش‌بینی می‌کنیم»، گفت: ما در تمام سطوح در بالاترین آمادگی هستیم و اسرائیل در هر جنگ آینده‌ای شکست دیگری را متحمل خواهد شد. ما از جنگ قبلی خود تجربه قابل توجهی کسب کردیم و موشک‌های خود را در یک نبرد واقعی آزمایش کردیم. اگر رژیم صهیونیستی هرگونه اقدام متجاوزانه‌ای انجام دهد، نتایج آن برایش وخیم خواهد بود.

مانع گسترش جنگ در منطقه شدیم

او در ادامه تاکید کرد: اسرائیل تلاش داشت با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما جنگ را به منطقه گسترش دهد. ما جنگ با اسرائیل را به خوبی مدیریت کردیم و مانع گسترش آن در منطقه شدیم.

وزیر خارجه ایران همچنین با تاکید به این موضوع که «رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز ایالات متحده، جنگی علیه ایران به راه نمی‌انداخت«، گفت: «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر این رژیم یک جنایتکار جنگی است و به منطقه ثابت کرد که اسرائیل دشمن واقعی آن است.

آمریکا شروط غیرقابل قبول و غیرممکن را مطرح کرد

عراقچی در بخش دیگری از این مصاحبه به موضوع برنامه هسته‌ای و مذاکرات پرداخت و گفت: ما آماده مذاکره برای رفع نگرانی درباره برنامه هسته‌ای خود هستیم و نسبت به مسالمت آمیز بودن آن اطمینان داریم.

وزیر خارجه ایران افزود: امکان رسیدن به یک توافق عادلانه وجود دارد اما واشنگتن شروطی غیرقابل قبول و غیرممکن را مطرح کرد. ما هرگز درباره برنامه موشکی خود مذاکره نمی‌کنیم و هیچ فرد عاقلی خلع سلاح خود را نمی‌پذیرد. ما نمی‌توانیم غنی‌سازی اورانیم را متوقف کنیم و آنچه با جنگ به دست نیامده با سیاست به دست نخواهد آمد. ما تمایلی به مذاکرات مستقیم با واشنگتن نداریم اما می‌توانیم به توافقی برای مذاکرات غیرمستقیم برسیم.

فناوری هسته‌ای همچنان پابرجاست

او در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرد: مواد هسته‌ای همچنان در زیر آوارهای تأسیسات هسته‌ای هستند که بمباران شدند و به مکان دیگری منتقل نشدند. ما متحمل خسارت در سطح ساختمان‌ها و دستگاه‌های هسته‌ای شدیم اما فناوری همچنان پابرجاست.

از استقلال و تمامیت ارضی سوریه حمایت می‌کنیم

عراقچی به اقدام اروپایی‌ها در فعال‌سازی اسنپ‌بک اشاره کرد و گفت: فعال‌کردن اسنپ‌بک توسط اروپایی‌ها غیرقانونی است و اجماع بین‌المللی درباره تحریم‌ها علیه ما وجود ندارد.

وزیر خارجه ایران تاکید کرد: اولویت ما تقویت روابط با کشورهای همجوار است و آماده تعامل با غرب بدون دیکته‌ها هستیم.

وی به موضوع سوریه اشاره کرد و گفت: ما از استقلال سوریه و تمامیت ارضی آن حمایت و تجاوز اسرائیل علیه آن را محکوم می‌کنیم.