به گزارش کردپرس، کارکنان شبکهی تلویزیونی کیانان روز شنبه ۱ نوامبر در برابر دفتر جناح کردسات جنبش تغییر در سلیمانیه تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق معوقهی خود شدند.
معترضان اعلام کردند که مسئولان جنبش تغییر از پرداخت حقوق ماهانهی آنان خودداری کردهاند و میخواهند «حقوق روزنامهنگاران را پایمال کنند». به گفتهی آنان، در حالیکه این حزب در وضعیت فروپاشی قرار دارد و برخی از مسئولان خواستار تقسیم داراییهای حزب شدهاند، بخشی از این داراییها در واقع بدهی حقوق کارکنان شبکهی کیانان است.
کارکنان این شبکه تأکید کردند که ناچارند برای دریافت حقوق خود که مبلغ آن به حدود ۱۶۲ میلیون دینار میرسد و شامل حدود ۱۰۰ کارمند میشود، به دادگاه و رسانهها متوسل شوند.
آنان از روزنامهنگاران و نهادهای رسانهای خواستند تا از حق و حقوق صنفی آنان در برابر حزب جنبش تغییر حمایت کنند.
