سرخط خبرهای۱۰ آبان خبرگزاری کردپرس

آماده شدن طرح ادغام ۴۰۰۰۰ نیروی نظامی تحت امر کردها در ارتش سوریه
مذاکرات میان دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) با میانجیگری آمریکا وارد مرحله حساس شده است. طرحی برای ادغام ۴۰ هزار نیروی SDF در ارتش سوریه در حال نهایی شدن است، اما اختلافات سیاسی، مرگ دو سرباز سوری و نگرانیهای ترکیه بر روند آن سایه انداخته است. در این طرح، کنترل مناطق حسکه، رقه و دیرالزور بین نیروهای سوری و SDF تقسیم خواهد شد. اگر مذاکرات شکست بخورد، احتمالاً SDF به حسکه بازمیگردد و ثبات سوریه تهدید خواهد شد.
گفتوگوی مقامات لبنانی و مدیریت خودگردان درباره اردوگاههای هول و روژ
نمایندگان مدیریت خودگردان شمال و شرق سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) برای دومین روز متوالی با مقامات امنیتی لبنان دیدار کردند. موضوع اصلی گفتوگوها، پرونده زنان لبنانی بازداشت شده در اردوگاههای هول و روژ در سوریه بود و دو طرف مکانیسمهای انتقال آنها به لبنان را بررسی کردند. علاوه بر این، مسائل امنیتی مشترک، به ویژه مقابله با فعالیتهای گروههای تروریستی، نیز مورد بحث قرار گرفت. این جلسات نشاندهنده تلاشهای SDF برای هماهنگی در زمینههای بشردوستانه و امنیتی با شرکای منطقهای است.
بنبست در روند صلح ترکیه و کردها در سایه بحران سوریه
روند صلح میان ترکیه و پ.ک.ک پس از اعلام پایان مبارزه مسلحانه توسط عبدالله اوجالان با مشکلاتی مواجه شده است. دولت ترکیه هنوز پیشنهاد سیاسی به پ.ک.ک نداده و حقوق کردها گسترش نیافته است. همچنین، حضور نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در مرز ترکیه باعث تشدید تنشها شده است. ترکیه هشدار داده که اگر مسئله کردها حل نشود، ممکن است از دمشق حمایت نظامی کند، اما کارشناسان میگویند هر حمله ترکیه به کردها در سوریه، روند صلح را نابود خواهد کرد.
