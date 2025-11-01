سه کتاب به زبان انگلیسی-کردی توسط پژوهشگر کردستانی منتشر شد

به گزارش خبرنگار کردپرس، برای نخستین بار سه کتاب دانشگاهی ترجمه و تألیف «عادل محمدی» مترجم و پژوهشگر حوزه زبان شناسی توسط آکادمیای زبان فرانسه و استراتژی نایشن آلمان منتشر شده اند.

این کتاب ها با عنوان «دایره المعارف دو هزار صفحه ای تحلیل گفتمان و کاربردشناسی/تألیف»، «راهنمای عملی پژوهش در تمامی رشته ها/ترجمه» و «راهنمای گام به گام نگارش مقالات علمی/ترجمه» بوده که به گفته «عادل محمدی» ابزاری کامل برای پژوهش در تمامی رشته ها هستند و برای نخستین بار در جهان به زبان انگلیسی-کردی ارائه می شوند.

«محمدی» این سه اثر را حاصل ۶ سال پژوهش خود دانست و از رونمایی کتاب ها در آینده ای نزدیک خبر داد.

«عادل محمدی» اهل شهرستان دهگلان دارای دکترای تخصصی زبان و زبان شناسی بوده که تاکنون چندین کتاب را ترجمه و همین طور تعدادی کتاب را تألیف کرده است.

چندی پیش کتاب «تصورات نادرست پیرامون زبان» از همین پژوهشگر به سه زبان انگلیسی، فارسی و کردی توسط انتشارات استکهلم سوئد به چاپ رسید. /