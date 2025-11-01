برگزاری مراسم ختم و یادبود برای پنج تن از اعضای جان باخته PKK در دیاربکر + فیلم

به گزارش کردپرس، مراسم ختم و نماز میت نمادین برای پنج عضو نیروهای مدافع خلق (HPG) شاخه نظامی PKK، با حضور گسترده شهروندان، خانواده‌ها و نمایندگان نهادهای مدنی و سیاسی در استان دیاربکر برگزار شد. در این مراسم که با ابتکار انجمن همبستگی خانواده‌های داغدار (MEBYA-DER) برپا شد، شرکت‌کنندگان ضمن ادای احترام به جان‌باختگان، شعارهایی چون «بژی سروک آپو» و «شهید نامیرین» سر دادند و بر تداوم مبارزه در مسیر جان باختگان تأکید کردند.

به گزارش مزوپوتامیا، مراسم یادبود برای عادل فاروق گزیک (نام سازمانی: آزاد سرخوبون)، عرفان آل‌بای، چلبی آل‌بای، رمضان آلتون دال و شکری قارا دمیر، از اعضای جان باخته HPG، در شهرستان‌ بسمل و کلان شهر آمد (دیاربکر) برگزار شد.

در روستای حاجیا کوردان از توابع بسمل، مراسمی به ابتکار انجمن همبستگی خانواده‌های داغدار در مهد تمدن‌ها (MEBYA-DER) برپا شد. در این مراسم که با حضور گسترده مردم، فعالان مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی همراه بود، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن تصاویر جان‌باختگان، از مسیر روستا تا خانه سوگواری قازانجی راهپیمایی کردند.

در طول مراسم، شعارهایی از جمله «بژی سروک آپو» (زنده باد رهبر آپو) و «شهید نامیرین» (شهیدان نمی‌میرند) سر داده شد و در پایان حاضران سرود «Çerxa Şoreşê» را به‌صورت دسته‌جمعی اجرا کردند.

در ادامه، شیخموس قارا داغ، از اعضای انجمن همبستگی خانواده‌های داغدار در مهد تمدن‌ها، در سخنانی گفت: «از دهه نود تاکنون، زنان و مردان کرد همواره به مبارزه ادامه داده‌اند. مردم ما در برابر سختی و ظلم هرگز سر خم نکرده‌اند. نام کسانی که در این مسیر جان باختند، در تاریخ با حروفی زرین ثبت خواهد شد.»

شعبان قارا دمیر نیز به نمایندگی از خانواده‌ها سخن گفت و ضمن ادای احترام به درگذشتگان، بر ادامه راه آنها تأکید کرد.

همچنین در منطقه ریزان دیاربکر مراسم جداگانه‌ای برای عادل فاروق گزیک (آزاد سرخوبون)، که در ۲۹ آوریل ۲۰۱۹ در جریان درگیری در گاره جان خود را از دست داده بود، برگزار شد. این مراسم نیز توسط انجمن همبستگی خانواده‌های داغدار در مهد تمدن‌ها در خانه سوگواری بها الدین دمیرجان (بارمان) برپا شد و جمعی از شهروندان در آن حضور یافتند.

در آغاز مراسم، حاضران با شعار «شهیدان نمی میرند» و یک دقیقه سکوت یاد جان‌باختگان را گرامی داشتند.

در ادامه، محمد امین قلیچ از اعضای انجمن همبستگی خانواده‌های داغدار در مهد تمدن‌ها ، با بیان این که «جان باختگان PKK در مسیر آزادی جان خود را از دست داده‌اند» گفت: «ما از آنان سپاسگزاریم که برای دفاع از مردم خود ایستادگی کردند. به دشمنان اجازه نخواهیم داد آینده‌مان را تیره کنند. قول می‌دهیم راهشان را ادامه دهیم و آرزوهایشان را محقق سازیم.»

به گفته برگزارکنندگان، مراسم یادبود در روز بعد نیز ادامه خواهد داشت.