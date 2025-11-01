تداوم سرمای پاییزی در کردستان؛ خبری از بارش تا اواخر آبان نیست

به گزارش کرد پرس، طی دو روز آینده، میانگین دمای هوا در استان حدود دو درجه کاهش خواهد یافت و روند کاهش دما تا صبح سه شنبه ۱۳ آبان ادامه دارد؛ در این مدت، آسمان اغلب نقاط استان صاف تا کمی ابری پیش بینی می شود و پدیده خاصی جز سرمای هوا مورد انتظار نیست.

صبح امروز ۱۰ آبان، دمای هوای سراب شهرک به منفی ۷ درجه رسید و به عنوان سردترین نقطه کشور ثبت شد؛ در سنندج نیز دمای هوا بین صفر تا منفی یک درجه در نوسان بود؛ انتظار می رود در بیشتر مناطق استان، دمای حداقل صبحگاهی در محدوده یخبندان باقی بماند و سرمای شبانه تا روزهای آینده تداوم یابد.

به طور کلی، تا پایان نیمه دوم آبان ماه، پایداری جوی در کردستان ادامه خواهد داشت و شرایط برای بارش های پاییزی هنوز فراهم نشده است.