درگیری لفظی در مجلس ترکیه/ نعمان کورتولموش خطاب به نماینده حزب خوب: شما خائن به وطن هستید

به گزارش کردپرس، در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۲۰۲۶ در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ترکیه، میان نعمان کورتولموش رئیس مجلس، و ارهان اوستا نماینده حزب خوب (İYİ Parti) تنش لفظی شدیدی رخ داد. اوستا با طرح پرسشی درباره «علاقه کورتولموش به PKK» باعث خشم رئیس مجلس شد و رئیس مجلس نیز با انتقاد تند از رویکردهای تفرقه‌افکنانه حزب خوب در روند سیاسی صلح، جلسه را ترک کرد.

به گزارش T24، یکی از رسانه های اپوزیسیون ترکیه، نعمان کورتولموش، رئیس مجلس، در نشست کمیسیون برنامه و بودجه که به بررسی پیشنهاد قانون بودجه سال ۲۰۲۶ میلادی اختصاص داشت، در واکنش به سخنان ارهان اوستا، نماینده حزب خوب (İYİ Parti)، با لحنی تند پاسخ داد و سالن را ترک کرد.

تنش زمانی آغاز شد که اوستا خطاب به کورتولموش گفت: «این عشق شما به PKK از کجا آمده است؟» این جمله موجب واکنش تند رئیس مجلس شد. کورتولموش در پاسخ اظهار داشت: «من نه هوادار PKK هستم و نه شیفته آن. این نمایش سیاسی را با چنین ترفندهای ساده ادامه ندهید. می‌دانم کسانی که میان مردم این کشور تمایز ترک و کرد ایجاد می‌کنند، به میهن آسیب می‌زنند. همچنین کسانی که مردم این سرزمین را صرفاً به چپ‌گرا، علوی یا سنی تقسیم می‌کنند، به کشور خیانت کرده‌اند. بیان چنین سخنی، در خفیف‌ترین معنا، بی‌ادبی، بی‌احترامی و بی‌انصافی است. من از این سالن خارج می‌شوم.»

پس از این سخنان، کورتولموش جلسه را ترک کرد. محمد موش، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، برای آرام کردن فضا، ۱۰ دقیقه تنفس اعلام کرد و ادامه بررسی بودجه به بعد موکول شد.

منابع پارلمانی گزارش دادند که پس از بازگشت آرامش به جلسه، مذاکرات کمیسیون با حضور سایر اعضا از سر گرفته شد.