ظرفیت های بومی برای توسعه گردشگری کردستان به کار گرفته شود

به گزارش کرد پرس، پویا طالب نیا در نشست با اعضای جامعه حرفه ای راهنمایان گردشگری استان کردستان در سنندج، گفت: کردستان دارای ظرفیت های بی نظیر گردشگری و تاریخی بسیاری است که می توان با بهره گیری از این ظرفیت ها، صنعت گردشگری استان را رونق داد.

وی حمایت از راهنمایان گردشگری را به عنوان یکی از اولویت های این اداره کل اعلام کرد و افزود: پیگیری پرداخت تسهیلات حمایتی ویژه برای این قشر از فعالان صنعت گردشگری در دستور کار قرار دارد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان با بیان اینکه فعالان این حوزه از ارکان اصلی معرفی جاذبه ها و ظرفیت های فرهنگی، تاریخی و طبیعی استان هستند، اظهار کرد: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری باید در اجرای تورها از راهنمایان دارای کارت رسمی استفاده کنند تا ضمن افزایش سطح خدمات، جایگاه حرفه ای راهنمایان نیز تقویت شود.

طالب نیا ادامه داد: جامعه حرفه ای راهنمایان می تواند با شناسایی آسیب ها، مشکلات، ایده های نو و راهکارهای اجرایی، مجموعه ای از پیشنهادها را برای بررسی و تصمیم گیری به اداره کل ارائه کند تا زمینه حمایت هدفمند و اثربخش از فعالان این بخش فراهم شود.

وی با تاکید بر استفاده از توانمندی های راهنمایان در رویدادهای فرهنگی و گردشگری، یادآور شد: حضور راهنمایان در نمایشگاه های صنایع دستی، جشنواره های گردشگری، تورهای ویژه و برنامه های معرفی ظرفیت های منطقه می تواند به انتقال دقیق تر فرهنگ و اصالت کردستان به گردشگران داخلی و خارجی کمک کند.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان بیان کرد: تقویت تعامل میان اداره کل و جامعه حرفه ای راهنمایان، زمینه ای مناسب برای توسعه آموزش های تخصصی، ارتقای مهارت ها و ایجاد انگیزه میان فعالان گردشگری فراهم خواهد کرد و بی تردید این همکاری ها نقش مهمی در پویایی صنعت گردشگری استان ایفا می کند.